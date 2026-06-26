Sáng 26/6, UBND TP Hải Phòng phối hợp với các đơn vị liên quan khởi công dự án khu nhà lưu trú cho công nhân và chuyên gia tại Khu công nghiệp Đại An mở rộng, phường Tứ Minh. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng, gồm 1.074 căn hộ cho công nhân thuê và 55 căn dành cho chuyên gia.

Phối cảnh dự án Khu nhà ở cho thuê phục vụ công nhân và chuyên gia.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng cho biết, dự án là một trong những hoạt động hưởng ứng chủ trương của Chính phủ về phát triển nhà ở cho thuê, đặc biệt là nhà ở dành cho công nhân và chuyên gia làm việc tại các khu công nghiệp.

Theo ông Quân, triển khai chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Lê Minh Hưng, Hải Phòng đang chuyển hướng phát triển nhà ở từ mục tiêu chủ yếu giúp người dân sở hữu nhà sang bảo đảm chỗ ở phù hợp với khả năng chi trả. Trong đó, nhà ở cho thuê được xác định là phân khúc trọng tâm, gắn với quy hoạch đô thị, giao thông công cộng, khu công nghiệp và các vùng phát triển động lực của thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Anh Quân phát biểu tại lễ khởi công.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, TP đang xây dựng Kế hoạch phát triển nhà ở cho thuê với nhiều nhóm giải pháp đồng bộ như rà soát quy hoạch, chuẩn hóa mô hình nhà lưu trú theo hướng chung cư khép kín, đa dạng hóa các loại hình nhà ở, nghiên cứu cơ chế đặc thù thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư và phát huy hiệu quả quỹ nhà ở địa phương. Hải Phòng đặt mục tiêu đến năm 2030 hình thành khoảng 15.000 - 17.000 căn nhà ở cho thuê, đáp ứng nhu cầu an cư của công nhân, chuyên gia và người lao động.

Phó chủ tịch thường trực Lê Anh Quân đề nghị chủ đầu tư và các nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, vật tư, thiết bị để tổ chức thi công, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, tuyệt đối tuân thủ các quy định về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường; quyết tâm đưa dự án vào khai thác đúng kế hoạch. Các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án.

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành, đưa vào khai thác theo từng hạng mục từ quý IV/2027, góp phần bổ sung quỹ nhà ở cho người lao động và nâng cao sức hút đầu tư vào các khu công nghiệp của Hải Phòng.

Dự án khu chức năng dịch vụ thuộc KCN Đại An (Hải Phòng) rộng 4,28ha.

Thời gian qua, Hải Phòng đạt nhiều kết quả trong phát triển nhà ở xã hội. Thành phố đang triển khai 67 dự án với quy mô hơn 85.000 căn, dự kiến hoàn thành gần 74.000 căn giai đoạn 2021-2030, vượt khoảng 40% chỉ tiêu Chính phủ giao.

Đối với nhà ở cho thuê, Hải Phòng đã triển khai 15 dự án với khoảng 4.900 căn hộ. Trong đó, 744 căn đã hoàn thành, đủ điều kiện đưa vào sử dụng và 605 căn đang được khai thác, đáp ứng nhu cầu nhà ở của công nhân, chuyên gia và người lao động.

Dự kiến từ quý IV/2027, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác theo từng hạng mục.

Là một trong những địa phương sớm phát triển nhà ở cho thuê từ năm 2016, Hải Phòng hiện quản lý, vận hành hơn 6.600 căn hộ cho thuê thuộc tài sản công. Trong tháng 7/2026, thành phố dự kiến tiếp tục đưa vào sử dụng khu chung cư Tạ Quang Bửu với 390 căn hộ, nâng tổng số người được hưởng lợi từ các khu nhà ở cho thuê chất lượng, giá hợp lý lên khoảng 20.000 người.