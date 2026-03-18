Ngày 18/3, Bộ Công an cho biết Cục An ninh kinh tế đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan một số dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội, bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng.

Theo Bộ Công an, việc khởi tố nằm trong quá trình thực hiện Chỉ thị 34 của Thủ tướng về tăng cường minh bạch, phòng ngừa tiêu cực trong xét duyệt, mua bán, cho thuê nhà ở xã hội. Cục An ninh kinh tế đã rà soát tổng thể, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện, xử lý hành vi trục lợi chính sách.

Trước đó, ngày 17/3, cơ quan này ra quyết định khởi tố vụ án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại một số dự án nhà ở xã hội ở Hà Nội.

Ngày 18/3, vụ án được chuyển đến Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Cơ quan chức năng nhận định việc lợi dụng chính sách nhà ở xã hội để trục lợi gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng đến chính sách an sinh xã hội.

Cục An ninh kinh tế đang phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan và thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.