Theo kết quả PII 2026, Hải Phòng lọt vào nhóm 3 địa phương dẫn đầu cả nước về chỉ số đổi mới sáng tạo, xếp sau Hà Nội và TP.HCM.

Sáng 4/10, tại Lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 với chủ đề “Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển của toàn xã hội”, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố kết quả Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026.

Theo kết quả công bố, 10 địa phương dẫn đầu PII 2026 lần lượt là Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Huế, Đà Nẵng, Thái Nguyên, Tây Ninh và Hưng Yên. Với 56,33 điểm, Hải Phòng đứng thứ 3 trong số 34 địa phương được công bố, sau Hà Nội và TP.HCM, đồng thời nằm trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước.

Lễ khai mạc Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 với chủ đề “Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển của toàn xã hội”

Thứ hạng này cho thấy Hải Phòng đang có những bước tiến đáng chú ý trong việc phát triển năng lực đổi mới sáng tạo gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Thành phố nổi bật ở các trụ cột Thể chế và Trình độ phát triển của thị trường, qua đó cho thấy vai trò của môi trường chính sách, năng lực điều hành và các điều kiện thị trường trong thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

PII được xây dựng nhằm đo lường năng lực và kết quả đổi mới sáng tạo của từng địa phương, đồng thời đồng bộ với Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) của Việt Nam. Năm 2026, PII gồm 52 chỉ số thành phần, được chia thành 7 trụ cột, trong đó có 5 trụ cột đầu vào gồm thể chế, vốn con người và nghiên cứu - phát triển, cơ sở hạ tầng, trình độ phát triển của thị trường và trình độ phát triển của doanh nghiệp. Hai trụ cột đầu ra là sản phẩm tri thức, sáng tạo, công nghệ và tác động.

Hải Phòng xếp thứ ba về Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2026

Việc Hải Phòng duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu PII có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục cải thiện năng lực đổi mới sáng tạo trên trường quốc tế. Theo GII 2026, Việt Nam xếp thứ 43/139 nền kinh tế, tăng một bậc so với năm 2025. Tính từ năm 2013, thứ hạng GII của Việt Nam đã tăng 33 bậc, từ vị trí 76 lên vị trí 43.

Kết quả PII 2026 vì vậy không chỉ phản ánh vị trí của Hải Phòng trên bảng xếp hạng đổi mới sáng tạo, mà còn cung cấp thêm cơ sở để thành phố nhận diện những lợi thế, hạn chế và tiếp tục lựa chọn các giải pháp phù hợp. Đây cũng là nền tảng để Hải Phòng phát huy lợi thế của một đô thị cảng, công nghiệp và logistics, thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng trong thời gian tới.

Linh Giang