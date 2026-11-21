Hải Phòng sẽ rút ngắn 50% thời gian hành chính, giảm 20-30% chi phí lưu trú cho đoàn làm phim để thu hút hoạt động điện ảnh trong nước và quốc tế

Chiều 21/11, Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) phối hợp với UBND TP Hải Phòng khai mạc diễn đàn “Hải Phòng - Cửa ngõ điện ảnh” (Hai Phong Film Port). Sự kiện diễn ra từ 21-23/11 với chuỗi hoạt động dành cho công chúng, giới chuyên môn, các địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng làm phim trong nước cũng như quốc tế.

Biến Hải Phòng thành địa điểm hấp dẫn đối với các đoàn làm phim

Chuỗi chương trình trải rộng từ giới thiệu các tác phẩm điện ảnh Việt Nam, giao lưu nghệ sĩ với công chúng, giới thiệu bối cảnh và nguồn lực sản xuất, trao đổi về môi trường hỗ trợ đoàn phim đến các hoạt động kết nối trực tiếp giữa địa phương với đạo diễn, nhà sản xuất, hãng phim, doanh nghiệp và các đối tác của ngành điện ảnh.

Đánh giá về định hướng của diễn đàn, Tiến sĩ Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam - cho rằng điện ảnh không chỉ là lĩnh vực nghệ thuật mà còn có khả năng thúc đẩy nhiều ngành kinh tế như du lịch, đầu tư, dịch vụ và công nghiệp thời trang. Tuy nhiên, tiềm năng này chưa được khai thác tương xứng.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam phát biểu tại họp báo.

Hai Phong Film Port không đơn thuần là một sự kiện chiếu phim mà được thiết kế như mô hình kết nối các thành phần của ngành công nghiệp điện ảnh. Bên cạnh hoạt động dành cho công chúng, diễn đàn hướng đến giới chuyên môn, nhà sản xuất, doanh nghiệp và cơ quan quản lý, qua đó tìm kiếm những giải pháp có thể triển khai trong thực tế.

Theo bà Ngô Phương Lan, trong bối cảnh các quốc gia cạnh tranh thu hút dự án điện ảnh quốc tế, những địa phương thiếu cơ chế thuận lợi và chính sách hỗ trợ thiết thực có thể mất cơ hội vào tay các điểm đến khác. Thái Lan là một ví dụ về khả năng thu hút hàng trăm đoàn làm phim mỗi năm nhờ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất.

Với sự tham gia của 16 tỉnh, thành phố, cùng các nhà quản lý, đạo diễn, nhà sản xuất, nghệ sĩ, chuyên gia, doanh nghiệp và đối tác trong nước, quốc tế, Hải Phòng Film Port đồng thời mở rộng thành không gian trao đổi giữa các địa phương, nơi bối cảnh, nguồn lực, kinh nghiệm và nhu cầu phát triển điện ảnh có thể được chia sẻ, kết nối và bổ trợ cho nhau.

Ông Đào Trọng Đức - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhấn mạnh - diễn đàn “Hải Phòng - Cửa ngõ điện ảnh” không chỉ là dịp để giới thiệu tiềm năng, lợi thế và những bối cảnh quay phim đặc sắc của thành phố mà còn là không gian gặp gỡ, trao đổi, kết nối các nhà quản lý, chuyên gia, nghệ sĩ, nhà sản xuất, doanh nghiệp và các đối tác trong nước, quốc tế.

Qua đây, thành phố mong muốn nhận được nhiều ý kiến chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn và đề xuất cụ thể để từng bước xây dựng Hải Phòng trở thành địa điểm hấp dẫn đối với các đoàn làm phim, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác, đầu tư và phát triển công nghiệp điện ảnh.

Ông Đào Trọng Đức, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cam kết sẽ tạo điều kiện tối đa cho lĩnh vực điện ảnh.

Trân trọng và tạo điều kiện để nghệ sĩ, nhà làm phim phát huy tài năng

Hải Phòng cam kết sẽ kiến tạo môi trường làm phim thuận lợi, chuyên nghiệp, hỗ trợ các đoàn làm phim tiếp cận thông tin, khảo sát bối cảnh, tổ chức sản xuất và giải quyết các thủ tục liên quan theo đúng quy định nhanh nhất.

Đồng thời, thành phố sẽ huy động và kết nối các nguồn lực phát triển hệ sinh thái điện ảnh, thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo, đơn vị cung cấp dịch vụ; quan tâm phát triển hạ tầng, nguồn nhân lực và các điều kiện hỗ trợ hoạt động sản xuất phim.

Thành phố sẽ đẩy mạnh liên kết, đồng hành cùng cộng đồng sáng tạo, mở rộng kết nối với các địa phương, tổ chức, hiệp hội, hãng phim và đối tác trong nước, quốc tế; trân trọng và tạo điều kiện để nghệ sĩ, nhà làm phim phát huy tài năng và thực hiện những dự án sáng tạo có giá trị.

Ông Đức hy vọng các nghệ sĩ, nhà làm phim, nhà sản xuất và doanh nghiệp đến với Hải Phòng để cùng tìm kiếm cơ hội, hình thành những dự án cụ thể và tạo nên những tác phẩm điện ảnh có giá trị.

“Hải Phòng đặt mục tiêu rút ngắn 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, vận động doanh nghiệp giảm 20-30% chi phí lưu trú cho các đoàn làm phim, nhằm thu hút nhà sản xuất trong nước và quốc tế”, ông Đức nhấn mạnh.

Ảnh: BTC