Chiều 15/9, Nhà hát Sân khấu truyền thống Hải Phòng tổ chức tổng kết chuyến công tác, biểu diễn nghệ thuật tại Cộng hòa Ba Lan nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Các đại biểu và nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Sân khấu truyền thống Hải Phòng tham gia chuyến lưu diễn tại Ba Lan. Ảnh: Đỗ Hiền

Từ ngày 28/8 đến 11/9/2026, được sự chấp thuận của UBND thành phố Hải Phòng, Đoàn nghệ thuật thuộc Nhà hát đã thực hiện chuỗi chương trình tại Warszawa và một số địa phương của Ba Lan. Trong đó, nổi bật là chương trình nghệ thuật phục vụ Lễ kỷ niệm Quốc khánh do Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan tổ chức, với sự tham dự của nhiều quan chức, đại diện các cơ quan nhà nước, ngoại giao đoàn, tổ chức, trường đại học, doanh nghiệp, báo chí, bạn bè quốc tế và hơn 500 đại biểu.

Những tiết mục nghệ thuật truyền thống giàu bản sắc đã góp phần giới thiệu sinh động về đất nước, con người Việt Nam, đồng thời khắc họa những nét văn hóa đặc trưng của Hải Phòng. Qua âm nhạc, nghệ thuật múa và các chất liệu dân gian, hình ảnh quê hương được chuyển tải bằng ngôn ngữ nghệ thuật gần gũi, giàu cảm xúc.

Bên cạnh chương trình tại Đại sứ quán, các nghệ sĩ Hải Phòng còn tham gia khai mạc Lễ hội “Nhịp cầu Văn hóa Việt Nam” tại Warszawa; biểu diễn phục vụ Hội người Việt Nam tại Ba Lan, Hội người Hải Phòng tại Ba Lan; tham gia khai mạc Lễ hội Mùa Gặt (Dożynki) tại Raszyn, tỉnh Mazowieckie và Tổng Giáo phận Warszawa; đồng thời biểu diễn phục vụ nhân dân quận Włochy, thành phố Warszawa.

Nghệ sĩ Nhà hát Sân khấu truyền thống Hải Phòng giao lưu với khán giả Ba Lan xem chương trình. Ảnh: Tiến Thuận

Các chương trình thu hút đông đảo khán giả, trong đó có người dân địa phương, khách quốc tế, kiều bào và du học sinh Việt Nam. Riêng chương trình tại Lễ hội Mùa Gặt thu hút hơn 1.000 khán giả, trong khi chương trình phục vụ nhân dân quận Włochy có hơn 300 khán giả tham dự.

Mỗi đêm diễn là dịp kể câu chuyện về văn hóa Việt Nam và Hải Phòng với công chúng quốc tế. Với cộng đồng người Việt xa quê, những giai điệu, điệu múa và hình ảnh mang đậm bản sắc dân tộc cũng tạo nên không gian kết nối với ký ức, quê hương và cội nguồn.

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Giám đốc Nhà hát Sân khấu truyền thống Hải Phòng, Trưởng Đoàn công tác, cho biết chuyến đi góp phần quảng bá, lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và thành phố Hải Phòng giàu bản sắc, giàu truyền thống tới bạn bè quốc tế; đồng thời trở thành cầu nối góp phần thắt chặt tình hữu nghị, sự hiểu biết và giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Ba Lan.

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Giám đốc Nhà hát Sân khấu truyền thống Hải Phòng báo cáo kết quả hoạt động của Đoàn tham gia chương trình nghệ thuật tại Ba Lan. Ảnh: Đỗ Hiền

Ghi nhận những đóng góp của Đoàn nghệ thuật Hải Phòng, Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan đã trao Bằng Tuyên dương cho tập thể nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Sân khấu truyền thống Hải Phòng và bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Giám đốc Nhà hát, Trưởng Đoàn công tác.

Theo ông Trần Văn Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng, chuyến công tác là dấu ấn quan trọng trong quá trình đưa nghệ thuật truyền thống thành phố Cảng chủ động bước ra không gian quốc tế. Thông qua nghệ thuật, công chúng Ba Lan và bạn bè quốc tế có thêm cơ hội hiểu về Việt Nam, về Hải Phòng; trong khi cộng đồng người Việt xa quê có thể tìm thấy hình ảnh quê hương và cội nguồn.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan trao Bằng Tuyên dương tặng tập thể nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Sân khấu truyền thống Hải Phòng và bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Giám đốc Nhà hát, Trưởng Đoàn công tác. Ảnh: Tiến Thuận

Thời gian tới, Nhà hát Sân khấu truyền thống Hải Phòng được định hướng tiếp tục đầu tư, nâng cao chất lượng các sản phẩm nghệ thuật, chủ động nghiên cứu, xây dựng kế hoạch tham gia những chương trình văn hóa lớn ở nước ngoài. Qua đó, nghệ thuật truyền thống tiếp tục phát huy vai trò trong giao lưu quốc tế, đưa những giá trị văn hóa đặc sắc của Hải Phòng và Việt Nam đến gần hơn với công chúng trong nước và quốc tế.

Cao Linh Giang