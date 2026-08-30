Tiếp nối sức lan tỏa từ chương trình năm 2025, hoạt động ‘Cùng Việt Nam tiến bước’ năm 2026 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám, Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân và 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sự kiện do Báo Nhân Dân phối hợp với Bộ Công an tổ chức diễn ra đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ và người dân tham gia.

Tại Quảng trường Nhà hát thành phố Hải Phòng, hơn 3.000 người thuộc các khối cơ quan, tổ chức và nhân dân cùng tham gia đi bộ trong không khí sôi nổi, tích cực. Các vận động viên sẽ đi bộ với quãng đường xuất phát từ Quảng trường Nhà hát thành phố tới đường Quang Trung, qua Nhà Triển lãm thành phố, tới đường Nguyễn Đức Cảnh, sang đường Trần Phú, rẽ qua đường Minh Khai, tới đường Trần Hưng Đạo và quay trở về Quảng trường Nhà hát thành phố.

Một số hình ảnh về hoạt động đi bộ tại khu vực thành phố Hải Phòng.

Với thông điệp ‘10 tỷ bước xanh - Vì Việt Nam vững bền’, chương trình không chỉ khuyến khích cộng đồng rèn luyện sức khỏe, hình thành thói quen vận động mà còn lan tỏa lối sống xanh, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Mỗi bước chân được tích lũy không chỉ mang ý nghĩa rèn luyện thể chất mà còn là một hành động thiết thực nhằm khuyến khích người dân lựa chọn lối sống năng động, thân thiện với môi trường.

Thông qua chương trình, Ban Tổ chức hướng tới thúc đẩy phong trào toàn dân rèn luyện thân thể, nâng cao tinh thần chủ động chăm sóc sức khỏe và xây dựng lối sống lành mạnh. Hoạt động cũng góp phần tăng cường sự gắn kết giữa lực lượng Công an nhân dân với quần chúng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong cộng đồng.

Bên cạnh giá trị về sức khỏe, chương trình hướng tới lan tỏa nhận thức về giảm phát thải, bảo vệ môi trường và mục tiêu phát triển bền vững, góp phần hình thành những thói quen xanh trong đời sống hằng ngày. Việc tổ chức đi bộ đồng thời tại 34 tỉnh, thành phố cũng hướng tới xác lập một dấu mốc Kỷ lục Guinness thế giới, qua đó khẳng định sức mạnh kết nối cộng đồng trên quy mô toàn quốc.

Được triển khai từ ngày 12/8, chương trình kêu gọi người dân đăng ký trực tuyến, kết nối thiết bị và tích lũy bước chân, cùng đóng góp vào hành trình 10 tỷ bước xanh. Chuỗi hoạt động trong hai ngày 29-30/8 còn có các không gian trải nghiệm về lối sống xanh, Net Zero, hoạt động tuyên truyền, giao lưu và vận động thể chất.

‘Cùng Việt Nam tiến bước’ vì thế không chỉ là một hoạt động đi bộ, mà còn là lời kêu gọi mỗi người cùng nâng cao sức khỏe, sống tích cực và có trách nhiệm hơn với môi trường. Từ những bước chân nhỏ của mỗi cá nhân, chương trình kỳ vọng tạo nên một hành trình lớn vì một Việt Nam khỏe mạnh, xanh và phát triển bền vững.

Linh Giang