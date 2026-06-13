Tôi hay đi bộ khoảng 40-50 phút mỗi tối nhưng cân nặng không giảm. Nhiều người nói nên chuyển sang đi bộ buổi sáng giảm cân nhanh hơn. Xin chuyên gia tư vấn điều này có đúng không? (Lê Khang - Gia Lâm, Hà Nội).

Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng - Thành viên Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam tư vấn:

Đi bộ khoảng 30 phút mỗi ngày giúp tăng nhịp tim, cải thiện tuần hoàn máu và hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Thói quen này còn góp phần giảm nguy cơ tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu và các bệnh tim mạch.

Bên cạnh đó, đi bộ thường xuyên giúp cơ thể sử dụng đường hiệu quả hơn, từ đó hỗ trợ phòng ngừa bệnh đái tháo đường type 2. Nhiều nghiên cứu cũng cho thấy hoạt động thể chất đều đặn như đi bộ có thể góp phần giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư, đặc biệt là ung thư vú và ung thư đại trực tràng.

Ngoài ra, đi bộ duy trì sức mạnh cơ bắp, tăng độ chắc khỏe của xương, làm chậm quá trình lão hóa và nâng cao tuổi thọ, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống khi về già.

Đi bộ thời điểm nào cũng tốt cho sức khỏe. Ảnh: Thành Nam

Nhiều người cũng băn khoăn như bạn về việc đi bộ vào buổi sáng hay buổi tối để đốt cháy calo và giảm cân tốt hơn. Tôi cho rằng cả hai thời điểm đều mang lại lợi ích cho sức khỏe, quan trọng là lựa chọn khung giờ phù hợp với điều kiện sinh hoạt và duy trì thói quen vận động đều đặn.

Bác sĩ Hoàng cho biết, đi bộ vào buổi sáng khoảng 30 phút, đặc biệt trước bữa ăn sáng, có thể giúp giảm cảm giác thèm ăn, kích thích cơ thể tỉnh táo và cung cấp năng lượng cho một ngày làm việc hiệu quả. Đây cũng là cách hình thành thói quen vận động đều đặn ngay từ đầu ngày.

Trong khi đó, đi bộ vào buổi tối, nhất là sau bữa ăn khoảng một giờ, có thể hỗ trợ cơ thể sử dụng năng lượng hiệu quả hơn, góp phần đốt cháy mỡ thừa. Hoạt động này còn giúp thư giãn tinh thần, giảm căng thẳng sau một ngày làm việc và cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Theo chuyên gia, không có bằng chứng khẳng định tuyệt đối rằng đi bộ vào buổi sáng hay buổi tối sẽ đốt cháy nhiều calo hơn. Hiệu quả phụ thuộc vào nhiều yếu tố như cường độ vận động, thời gian tập luyện, chế độ ăn uống và thể trạng của mỗi người.

Điều quan trọng nhất là duy trì việc đi bộ thường xuyên. Nếu có điều kiện đi bộ cả buổi sáng và buổi tối thì lượng calo tiêu hao chắc chắn sẽ cao hơn, từ đó mang lại lợi ích tốt hơn cho sức khỏe và kiểm soát cân nặng.

Bên cạnh việc duy trì vận động, người muốn giảm cân cần chú ý hạn chế các thực phẩm giàu năng lượng như đồ ăn nhanh, nước ngọt có đường, bánh kẹo và các món chiên rán. Sự kết hợp giữa chế độ ăn hợp lý và tập luyện đều đặn mới là yếu tố quyết định hiệu quả kiểm soát cân nặng lâu dài.