Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Hải Phòng cho biết, sáng 5/5, tại quảng trường Nhà hát Thành phố, các lực lượng thuộc các đơn vị tiến hành cuộc hợp luyện đầu tiên chương trình duyệt đội ngũ và diễu hành quần chúng chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Hải Phòng và lễ hội Hoa phượng đỏ - Hải Phòng 2025.

Đến thời điểm này, công tác tập luyện của các khối đạt 90% các nội dung.

Dự kiến, trong lễ kỷ niệm sẽ có 45 khối tham gia chương trình duyệt đội ngũ và diễu hành quần chúng; mỗi khối 70 người. Trong đó, các đơn vị lực lượng vũ trang là 21 khối, còn lại 24 khối diễu hành quần chúng và các xe mô hình.

Riêng Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Hải Phòng gồm 11 khối và lực lượng tiêu binh danh dự; 10 khối đến từ lực lượng vũ trang thành phố và các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn.

Để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, Công an TP. Hải Phòng đã bố trí lực lượng cảnh sát giao thông tại 15 chốt và các khu vực diễn ra hoạt động hợp luyện.

Theo kế hoạch, chương trình duyệt đội ngũ và diễu hành quần chúng trong lễ kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Hải Phòng và lễ hội Hoa phượng đỏ - Hải Phòng 2025 sẽ tiến hành hợp luyện trong các ngày 7 và 9/5; tổng duyệt từ 7h30 sáng 10/5 và chính thức diễn ra từ 7h30 sáng 11/5 tại quảng trường Nhà hát thành phố và các tuyến đường thuộc dải trung tâm thành phố.

Minh Phong