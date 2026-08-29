Tối 28/8, tại Quảng trường Nhà hát thành phố, Hải Phòng tổ chức khai mạc phố đi bộ và không gian phát triển kinh tế đêm, mở ra thêm một điểm đến văn hóa, ẩm thực và vui chơi mới tại khu vực trung tâm. Đây được kỳ vọng trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người dân, thu hút du khách và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của thành phố Cảng.

Không gian phố đi bộ được tổ chức tại khu vực Dải vườn hoa Trung tâm và Nhà hát thành phố, kết nối từ đường Quang Trung đến đường Trần Hưng Đạo, cùng Quảng trường Nhà hát và Sân Cột cờ phía trước Nhà hát. Sau lễ khai mạc, hoạt động sẽ được duy trì định kỳ vào tối thứ Sáu và thứ Bảy hằng tuần, tạo thêm một không gian sinh hoạt cộng đồng vào dịp cuối tuần.

Sự kiện khai mạc Phố đi bộ ẩm thực đêm thành phố Hải Phòng

Theo kế hoạch, phố đi bộ có khoảng 25-30 gian hàng, được bố trí thành các khu vực ẩm thực, giới thiệu sản phẩm đặc trưng, biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp và nghệ thuật đường phố.

Trong tổng thể phố đi bộ, khu vực ẩm thực đêm Hải Phòng được xác định là một trong những nội dung trọng tâm. Không gian này giới thiệu các món ăn, đặc sản và sản phẩm ẩm thực tiêu biểu, giúp người dân và du khách có cơ hội thưởng thức trực tiếp, tìm hiểu nguồn gốc cũng như câu chuyện văn hóa phía sau mỗi món ăn.

Các đại biểu tham gia sự kiện

Điểm đáng chú ý là ẩm thực không chỉ được xem như một hoạt động phục vụ nhu cầu ăn uống mà còn trở thành phương thức giới thiệu văn hóa địa phương. Những món ăn dân dã, quen thuộc gắn với đời sống người Hải Phòng có thêm cơ hội được giới thiệu trong một không gian mới, từ đó tiếp cận rộng hơn với du khách trong và ngoài thành phố.

Tại lễ khai mạc, hoạt động quảng diễn ẩm thực với chủ đề “Món ngon Hải Phòng” có sự tham gia của các đầu bếp, nghệ nhân, góp phần tái hiện và giới thiệu những nét đặc sắc của văn hóa ẩm thực đất Cảng.

Ẩm thực Hải Phòng vốn mang đậm dấu ấn của thành phố Cảng và vùng Xứ Đông: đậm đà, phóng khoáng, dân dã nhưng tinh tế, gần gũi nhưng giàu sức hấp dẫn. Mỗi món ăn không chỉ mang hương vị riêng mà còn phản ánh lối sống, tập quán và cách ứng xử của con người địa phương. Vì vậy, phát triển ẩm thực đêm cũng là một cách đưa những giá trị văn hóa đời thường bước vào đời sống du lịch hiện đại.

Đông đảo người dân trải nghiệm phố đi bộ ẩm thực đêm

Bên cạnh ẩm thực, phố đi bộ dành không gian giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP và sản phẩm tiêu biểu của Hải Phòng cùng nhiều địa phương. Hoạt động trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm trực tiếp tạo thêm cơ hội để các chủ thể sản xuất tiếp cận người tiêu dùng, đồng thời kết nối sản xuất địa phương với du lịch, thương mại và dịch vụ.

Không gian văn hóa, nghệ thuật cũng được bố trí đan xen trên toàn tuyến. Tại Quảng trường Nhà hát và Sân Cột cờ, các chương trình nghệ thuật chuyên nghiệp được tổ chức với nhiều loại hình như âm nhạc, ca múa nhạc và nghệ thuật truyền thống. Thành phố định hướng khuyến khích các tiết mục gắn với văn hóa, con người và hình ảnh Hải Phòng.

Việc hình thành phố đi bộ ẩm thực đêm được kỳ vọng tạo thêm sức hút cho khu vực trung tâm Hải Phòng sau giờ làm việc, đồng thời kéo dài thời gian trải nghiệm của du khách.

Một gian hàng tại phố đi bộ ẩm thực đêm Hải Phòng

Thành phố cũng định hướng ứng dụng công nghệ số trong giới thiệu sản phẩm, cung cấp thông tin và hỗ trợ dịch vụ; khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt và từng bước xây dựng hệ sinh thái thông tin ẩm thực thuận tiện cho người dân, du khách. Bản đồ số về ẩm thực được kỳ vọng giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm món ăn, địa điểm và trải nghiệm phù hợp trong hành trình khám phá thành phố.

Về lâu dài, phố đi bộ ẩm thực đêm không chỉ là nơi thưởng thức món ngon hay vui chơi cuối tuần, mà có thể trở thành một không gian lưu giữ ký ức và kể những câu chuyện về đất và người Hải Phòng. Khi những món ăn truyền thống, nghệ thuật dân gian, sản phẩm địa phương và nếp sinh hoạt cộng đồng được đưa vào hoạt động du lịch một cách phù hợp, các giá trị văn hóa sẽ có thêm cơ hội được bảo tồn và lan tỏa.

Phát triển kinh tế đêm vì thế cần đi cùng gìn giữ bản sắc. Hải Phòng có thể hướng tới một không gian ẩm thực hiện đại, chuyên nghiệp và ứng dụng công nghệ, nhưng cốt lõi vẫn là những hương vị quen thuộc, những câu chuyện văn hóa và sự mộc mạc, phóng khoáng của con người thành phố Cảng. Đó cũng là nền tảng để phố đi bộ ẩm thực đêm từng bước trở thành điểm đến mang dấu ấn riêng, góp phần đưa hình ảnh Hải Phòng đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế.

Thế Định