Hội nghị giao ban thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” khối An ninh nhân dân quý IV/2024. Ảnh: Trọng Tùng

Theo thông tin tại hội nghị, trong quý IV/2024, 8/8 đơn vị trong khối ANND hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác năm, làm tốt công tác tham mưu cho Đảng uỷ, Giám đốc CATP, Thành uỷ, UBND thành phố đề ra các giải pháp giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn thành phố.

Các mặt công tác nghiệp vụ, hồ sơ, nắm tình hình được cấp uỷ, lãnh đạo các đơn vị tập trung chỉ đạo, đi sâu về chất lượng, góp phần thực hiện tốt phương châm "An ninh chủ động". Cùng với đó là nghiêm túc thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; quan tâm đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, cải cách hành chính, pháp chế và cải cách tư pháp.

Đơn vị chủ trì giao ban thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” khối An ninh nhân dân quý IV/2024 thông qua kết quả. Ảnh: Trọng Tùng

Các phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" trong quý IV cũng được đánh giá đã đi vào chiều sâu với nội dung, hình thức được đổi mới ngày càng đa dạng đã thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia; phát huy, nhân rộng các mô hình hiệu quả, tập trung phát hiện, đăng ký công trình phần việc mới phục vụ nhân dân.

Bên cạnh đó, công tác đào tạo trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, cầm tay chỉ việc được duy trì thường xuyên; các chế độ khen thưởng được quan tâm thực hiện kịp thời, chính xác, đã động viên cán bộ, chiến sĩ nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, qua đó, có 77 lượt tập thể, cá nhân được các cấp biểu dương, khen thưởng.

Bàn giao đơn vị chủ trì giao ban quý I/2025. Ảnh: Trọng Tùng

Tại hội nghị, các đơn vị đã xác định một số nhiệm vụ trọng tâm của quý I/2025 như sau: Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của cơ quan cấp trên; tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch, phát động thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" năm 2025; tổ chức tốt Kế hoạch bảo vệ Tết Nguyên đán, các ngày Lễ lớn của đất nước.

Cùng với đó là đẩy mạnh công tác nắm, đánh giá, dự báo, phân tích tình hình, nâng cao chất lượng các mặt nghiệp vụ; làm tốt công tác chính trị tư tưởng và quản lý cán bộ, chiến sĩ cũng như tăng cường cải cách hành chính, thực hiện chuyển đổi số và dịch vụ công trực tuyến, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, hội nghị bầu Phòng An ninh điều tra nhận Cờ thi đua của Bộ Công an; đề nghị CATP công nhận danh hiệu “Gương mặt tiêu biểu Công an TP. Hải Phòng năm 2024" cho 4 đồng chí thuộc các Phòng: An ninh điều tra, An ninh nội địa, An ninh chính trị nội bộ và An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Phạm Viết Dũng, Phó Giám đốc CATP Hải Phòng đề nghị, thời gian tới, các đơn vị cần đẩy mạnh công tác nắm tình hình để tiếp tục tham mưu Đảng uỷ, Giám đốc CATP cũng như các cấp chính quyền các chủ trương, giải pháp bảo đảm ANTT theo từng lĩnh vực được phân công, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán 2025; tăng cường bảo vệ an ninh chính trị nội bộ phục vụ công tác nhân sự trước thềm đại hội đảng bộ các cấp; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh quốc gia; đẩy mạnh các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, đồng thời chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ nâng cao trình độ cho cán bộ, chiến sĩ.

Trọng Tùng