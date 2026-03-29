Sáng nay (29/3), Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Hoàng Minh Cường đã có buổi gặp gỡ, lắng nghe và thông báo một số chủ trương tháo gỡ của chính quyền với các doanh nghiệp kinh doanh hàng hoá xăng dầu, khí trên địa bàn.

Nỗ lực đảm bảo xăng dầu trong bối cảnh vô cùng khó khăn

Tại buổi gặp, đại diện các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn cho biết, nguồn cung xăng dầu thế giới đang gặp nhiều khó khăn, gây áp lực lớn lên hoạt động nhập khẩu trong nước.

Dù đã triển khai nhiều biện pháp để bảo đảm nguồn cung cho thị trường, tránh mất cân đối nhiên liệu, năng lượng, doanh nghiệp vẫn gặp vướng mắc lớn về thủ tục. Cụ thể, quy trình thẩm định hồ sơ cấp phép và công bố hoạt động tại các cầu cảng công suất lớn theo quy định mới đang chậm trễ, ảnh hưởng đến việc vận chuyển, nhập khẩu xăng dầu qua cảng Hải Phòng, tiềm ẩn nguy cơ gián đoạn nguồn cung.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng chủ trì buổi tiếp xúc, lắng nghe và tháo gỡ cho doanh nghiệp xăng dầu.

Doanh nghiệp đề nghị Hải Phòng sớm có văn bản kiến nghị Chính phủ để kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông xăng dầu.

Sau khi lắng nghe ý kiến, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Hoàng Minh Cường cho biết, những khó khăn hiện nay chủ yếu xuất phát từ biến động phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông. Ông bày tỏ sự chia sẻ với áp lực mà các doanh nghiệp nhập khẩu, kinh doanh xăng dầu qua cảng Hải Phòng đang phải đối mặt.

Lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo các Sở Tài chính, Xây dựng, Công Thương; Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng; Chi cục Hải quan khu vực III và các đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu, đề xuất giải pháp hỗ trợ phù hợp, khả thi cho các doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu qua cảng Hải Phòng.

Đại diện doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu phán ánh những khó khăn bấp cập mà đơn vị đang phải đối mặt.

Theo đó, thành phố đã trình HĐND xem xét giảm mức thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng đối với hàng lỏng gồm xăng, dầu, khí, qua đó góp phần giảm chi phí, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp.

Thu phí 0 đồng hạ tầng cảng biển cho doanh nghiệp xăng dầu

Theo ông Hoàng Minh Cường, từ thực tế phát sinh, Hải Phòng đã ban hành nghị quyết quy định mức thu phí 0 đồng đối với hàng lỏng gồm xăng, dầu, khí trong 9 tháng cuối năm 2026.

“Đây là giải pháp kịp thời nhằm chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, góp phần ổn định hoạt động nhập khẩu, lưu thông và cung ứng xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và đời sống”, ông Cường cho biết.

Phó Chủ tịch UBND TP Hoàng Minh Cường thông báo tới doanh nghiệp về tin vui được miễn phí hạ tầng cảng biển.

Trước nguy cơ khan hiếm xăng dầu còn diễn biến phức tạp, lãnh đạo UBND TP Hải Phòng yêu cầu các Sở Tài chính, Công Thương, Xây dựng; Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng; Chi cục Hải quan khu vực III và các đơn vị liên quan theo dõi sát tình hình trong nước và quốc tế, kịp thời tổng hợp khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để tham mưu giải pháp phù hợp.

Sở Công Thương được giao chủ trì, phối hợp với các doanh nghiệp đầu mối, nhập khẩu và phân phối xăng dầu xây dựng phương án bảo đảm nguồn cung ổn định, liên tục, không để xảy ra thiếu hụt cục bộ hoặc gián đoạn trong bất kỳ tình huống nào.

Đồng thời, các lực lượng chức năng phối hợp với công an, quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu; kịp thời xử lý các hành vi găm hàng, đầu cơ, tăng giá bất hợp lý hoặc ngừng bán hàng không có lý do chính đáng, bảo đảm thị trường vận hành ổn định, minh bạch.

Để giảm chi phí, ông Cường giao ngành hải quan, cảng vụ và các doanh nghiệp khai thác cảng rà soát, rút ngắn thời gian tiếp nhận, bốc dỡ, thông quan và lưu chuyển hàng lỏng (xăng, dầu, khí). Đồng thời, các đơn vị phải chủ động phối hợp tháo gỡ vướng mắc, không để ách tắc dòng hàng, ảnh hưởng đến tiến độ nhập khẩu và cung ứng cho thị trường.