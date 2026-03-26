Sacombank cho hay, trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động dưới tác động của các yếu tố địa chính trị, nhiều quốc gia, đặc biệt tại Đông Nam Á, đang đẩy mạnh các giải pháp tiết kiệm nhiên liệu và giảm tải hệ thống năng lượng. Xu hướng làm việc linh hoạt, giảm di chuyển và tối ưu tiêu thụ điện đang được xem là một trong những giải pháp hiệu quả.

Tại Việt Nam, ngày 19/3/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 09/CT-TTg về tăng cường tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và phát triển phương tiện giao thông điện, khuyến khích các cơ quan, doanh nghiệp chủ động triển khai các giải pháp phù hợp.

Hưởng ứng chủ trương này, Sacombank triển khai mô hình làm việc “hybrid” đối với khối back-office (khối văn phòng) từ ngày 26/3/2026.

Theo đó, cán bộ nhân viên sẽ làm việc luân phiên giữa trực tiếp và trực tuyến, phù hợp với đặc thù từng vị trí, đảm bảo không gián đoạn hoạt động kinh doanh và chất lượng dịch vụ.

Song song, ngân hàng tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản trị và vận hành, đẩy mạnh họp trực tuyến, số hóa quy trình và nâng cao hiệu quả phối hợp nội bộ. Việc này giúp duy trì hoạt động thông suốt, đồng thời giảm mức tiêu thụ điện năng tại văn phòng.

Đại diện Sacombank cho biết, mô hình làm việc linh hoạt không chỉ nhằm thích ứng với bối cảnh năng lượng mà còn phù hợp với định hướng chuyển đổi số của ngân hàng. Mô hình này cũng được kỳ vọng giúp tăng tính linh hoạt trong tổ chức làm việc.

Việc chủ động triển khai mô hình hybrid cho thấy sự thích ứng nhanh của ngân hàng, đồng thời cụ thể hóa định hướng tại Chỉ thị 09/CT-TTg bằng hành động thực tế.

Trong bối cảnh chính sách mang tính khuyến khích, những bước đi tiên phong từ doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ góp phần lan tỏa nhận thức và thúc đẩy cộng đồng cùng hành động.