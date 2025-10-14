Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều tuyến đường huyết mạch của thành phố, nơi hay xảy ra tình trạng úng ngập khi mưa lớn, nay chìm sâu trong nước. Mức nước dâng cao tại một số điểm lên tới nửa bánh xe, thậm chí có nơi ngập đến đầu gối người lớn, khiến các phương tiện di chuyển rất khó khăn.

Nước ngập tới nửa bánh xe, các phương tiện chôn chân giữa dòng nước.

Đường Lạch Tray có những đoạn ngập rộng.

Nhiều đoạn đường nước ngập sâu, các phương tiện xe máy, ô tô con chết máy hàng loạt, phải nhờ đến sự hỗ trợ của lực lượng chức năng và người dân địa phương để di chuyển.

Giao thông ùn tắc tại một số điểm.

Cây xanh bật gốc do mưa lớn. Ảnh: An Nhiên

Các tuyến phố như Lạch Tray, Cát Dài, Cát Cụt, Tô Hiệu… có những khu vực bị ngập sâu gây khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông.

Tình trạng ngập lụt đã gây ra cảnh tượng hỗn loạn trên nhiều tuyến đường. Nhiều người đi làm, đi học phải quay đầu hoặc tìm đường vòng, nhưng cũng gặp khó do các ngõ ngách đều đã bị ngập.

"Tôi phải đẩy xe máy hơn trăm mét rồi", anh Phạm Văn Nguyên, một người dân sống tại phố Lâm Tường than thở.

Theo ghi nhận, cường độ mưa lớn trong thời gian ngắn đã vượt quá khả năng tiêu thoát của hệ thống thoát nước trên một số tuyến phố.

Huy Nam