Năm 2024, huyện An Dương đã khắc phục khó khăn, thách thức, bám sát chủ đề hành động năm 2024 “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số”; thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tình hình chính trị, kinh tế - xã hội huyện ổn định và tiếp tục phát triển, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Huyện tập trung cao nhiệm vụ thu ngân sách, triển khai thực hiện các biện pháp chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế, tăng thu ngân sách.

Qua đánh giá, huyện có 18/19 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch, 1 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch là giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản do ảnh hưởng từ cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hải Phòng ghi nhận và đánh giá cao các kết quả mà huyện ủy An Dương đã đạt được trong năm 2024, đồng thời chỉ ra một số khó khăn khách quan, hạn chế của địa phương trong thực hiện nhiệm vụ.

Ông Anh Quân nhấn mạnh, huyện An Dương sẽ chính thức được nâng lên thành quận từ ngày 1/1/2025 tới. Do vậy, Ban chấp hành Huyện ủy cần nâng cao sự đoàn kết trong nội bộ trong việc luân chuyển cán bộ và sáp nhập địa giới hành chính của huyện. Cùng với đó, đơn vị cần đẩy nhanh công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả theo chỉ đạo của Trung ương. Huyện ủy An Dương cần tiếp tục triển khai các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2025 gắn với các tiêu chí đô thị của đơn vị hành chính quận; tập trung xây dựng văn kiện đảm bảo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ quận An Dương, xây dựng đội ngũ lãnh đạo có năng lực và phù hợp với chỉ đạo của Trung ương.

Huyện ủy cũng cần tiếp tục ổn định an ninh trật tự trong bối cảnh sắp xếp các đơn vị hành chính theo Nghị quyết số 1232 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của thành phố Hải Phòng giai đoạn 2023 - 2025.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố mong muốn, sang năm 2025, Đảng bộ huyện An Dương sẽ tiếp tục phát huy các thành tích của năm 2024 để hoàn thành tốt các nhiệm vụ và chủ đề năm 2025 đã đề ra. Năm 2025 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đồng thời cũng là năm tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ Quận An Dương lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2025 - 2030). An Dương cần xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tạo đồng thuận xã hội. Tiếp tục tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để khơi thông các nguồn lực cho phát triển...

Thu Hằng