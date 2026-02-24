Lễ khai bút nhằm tôn vinh truyền thống hiếu học, đề cao đạo lý “tôn sư trọng đạo” của dân tộc; đồng thời, tri ân công lao to lớn của Vạn thế sư biểu Chu Văn An - Danh nhân Văn hóa Thế giới, người thầy mẫu mực của nhiều thế hệ.

20 học sinh có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập và rèn luyện năm 2025 được lãnh đạo TP Hải Phòng trao bằng khen.

Tham dự buổi lễ có các lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng; lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo các xã, phường và đại diện phường Thanh Liệt, TP Hà Nội (quê hương thầy Chu Văn An), cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân và các em học sinh tiêu biểu.

Chương trình diễn ra với các nghi thức trang trọng, đọc văn tế, dâng hương tri ân Vạn thế sư biểu; diễn văn khai bút đầu xuân; nghi thức khởi trống khai bút; trình diễn thư pháp Hán văn với bốn chữ “Chính đại quang minh” và nghi thức khai bút chữ Quốc ngữ với 7 chữ: Trí - Minh - An - Khang - Vinh - Thịnh - Phúc.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu đánh trống khai lễ.

Đặc biệt, trong khuôn khổ buổi lễ, các em học sinh tiêu biểu của phường Chu Văn An (Hải Phòng) và phường Thanh Liệt (Hà Nội) đã đồng loạt thực hiện nghi thức khai bút với lời dạy của thầy: “Học chính đạo, hành thuần thục".

Bên lề lễ khai bút, chương trình giao lưu thư pháp Hán Nôm cũng được Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Chu Văn An phối hợp với Trung tâm Thư pháp Câu đối và Hán Nôm học TP Hải Phòng tổ chức.

Nhà thư pháp Lê Thiên Lý trình diễn nghi thức viết chữ, khai bút.

Các nhà thư pháp trực tiếp trình diễn và tặng chữ đầu xuân cho đại biểu, nhân dân. Hoạt động này góp phần làm phong phú không gian văn hóa của khu di tích. Nhân dịp này, UBND phường Chu Văn An trao thưởng cho 20 học sinh có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập và rèn luyện năm 2025.