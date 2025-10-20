Viện Hàn lâm Giải thưởng Điện ảnh châu Á phối hợp với Văn phòng Kinh tế - Thương mại Hong Kong tại Singapore tổ chức Gala điện ảnh Hong Kong - Trạm Việt Nam từ 6-8/11 tại TPHCM.

Đây là lần đầu tiên sự kiện được tổ chức tại Việt Nam với chủ đề Together we dare to be powerful, thể hiện quyết tâm phát triển và đa dạng hóa của điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc). Chương trình bao gồm lễ khai mạc và bốn buổi chiếu phim, hứa hẹn mang đến trải nghiệm điện ảnh Hong Kong đậm bản sắc cho khán giả Việt.

Điểm nhấn của gala là sự xuất hiện của hai ngôi sao Hồng Kim Bảo và Cổ Thiên Lạc tại lễ khai mạc. Hồng Kim Bảo, huyền thoại võ thuật Hong Kong, là đạo diễn và diễn viên đứng sau nhiều tác phẩm kinh điển như Quỷ đánh quỷ, Xe đồ ăn nhanh, Diệp Vấn 2. Ông được xem là người góp công quan trọng đưa phim hành động Hong Kong vươn tầm thế giới.

Hồng Kim Bảo và Cổ Thiên Lạc. Ảnh: Tư liệu

Cổ Thiên Lạc nổi tiếng qua các phim TVB như Thần điêu đại hiệp, Cỗ máy thời gian, sau đó chinh phục màn ảnh rộng với Môn đồ, Thiết thính phong vân, Sát phá lang: Sói tham. Anh từng đoạt giải Ảnh đế tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong Kim Tượng và Giải thưởng Điện ảnh châu Á. Ngoài diễn xuất, anh tích cực sản xuất phim và hỗ trợ thế hệ nghệ sĩ trẻ.

Phim khai mạc là siêu phẩm hành động Cửu Long thành trại: Vây thành của đạo diễn Trịnh Bảo Thụy, tái hiện câu chuyện truyền kỳ về Cửu Long thành trại thập niên 1980-1990. Tác phẩm gây sốt châu Á nhờ các cảnh võ thuật hấp dẫn và chiều sâu nhân văn.



Ba phim còn lại gồm Kẻ đóng thế (Stuntman) đào sâu thế giới võ thuật Hong Kong, phim tài liệu Bốn con đường mòn (Four Trails) về giải chạy bộ đường núi Hong Kong Four Trails Ultra Challenge và phim tình cảm Cửu biệt trùng phùng (Last song for you). Đạo diễn Lương Quán Thuấn của Kẻ đóng thế sẽ giao lưu với khán giả sau buổi chiếu.

Giám đốc điều hành Viện Hàn lâm Giải thưởng Điện ảnh châu Á Liên Bội Tuyền cho biết tốc độ phát triển của thị trường điện ảnh Việt Nam gây ấn tượng sâu sắc. Bà hy vọng gala không chỉ giúp khán giả cảm nhận sức hút của phim hành động Hong Kong mà còn thấu hiểu tinh thần sáng tạo không ngừng của các nhà làm phim.

Cổ Thiên Lạc trong "Thần điêu đại hiệp" 1995: