Lễ trao giải là hoạt động thuộc hệ thống Giải thưởng Bất động sản Quốc tế (International Property Awards - IPA). Hai thương hiệu của LIXIL là nhà tài trợ chính của sự kiện, gồm American Standard và GROHE.

Sự kiện đã diễn ra vào ngày 11/5 tại Băng Cốc (Thái Lan), ghi nhận 440 dự án xuất sắc trên toàn khu vực, đồng thời khép lại bằng đêm gala với lễ công bố và trao các hạng mục giải thưởng gồm American Standard Innovation Award, GROHE Sustainability Award và GROHE Luxury Award. Năm nay, giải thưởng lấy chủ đề “Đổi mới” phù hợp với bối cảnh ngành bất động sản đứng trước nhiều thách thức và cơ hội của một thế giới không ngừng biến đổi, việc phát triển và ứng dụng các ý tưởng mới cùng công nghệ, thiết kế, vật liệu và phương pháp xây dựng tiên tiến đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao chất lượng và giá trị dự án.

Với quy trình đánh giá nghiêm ngặt và uy tín, giải thưởng năm nay thu hút 814 bài dự thi. Tất cả các đề cử và dự án đạt giải đều được chấm điểm bởi hội đồng giám khảo độc lập gồm hơn 100 chuyên gia trong ngành, dựa trên các tiêu chí về thẩm mỹ, công năng và tính sáng tạo. Thái Lan dẫn đầu với 116 giải thưởng; Việt Nam nhận 36 giải thưởng.

“LIXIL tự hào đồng hành cùng Giải thưởng Bất động sản Quốc tế (International Property Awards - IPA) trong 8 năm liên tiếp nhằm tôn vinh và nâng tầm các chuẩn mực xuất sắc của ngành bất động sản trên toàn khu vực châu Á - Thái Bình Dương,” bà Audrey Yeo, Lãnh đạo LIXIL Water Technology khu vực châu Á - Thái Bình Dương cho biết. “Chủ đề ‘Đổi mới’ của năm nay đặc biệt phù hợp trong bối cảnh nhu cầu về chăm sóc sức khỏe cá nhân và tính bền vững trong các dự án nhà ở và khách sạn ngày càng gia tăng. Tại LIXIL, việc hợp tác cùng các đối tác hàng đầu trong ngành giúp chúng tôi đồng kiến tạo những giải pháp đổi mới, đáp ứng nhu cầu đang thay đổi thông qua các dự án khác biệt, hấp dẫn các gia chủ và nhà đầu tư”.

Ông Antoine Besseyre des Horts, Lãnh đạo Bộ phận Thiết kế toàn cầu của LIXIL khu vực châu Á, đã có bài phát biểu với chủ đề “Nâng tầm trải nghiệm nước thông qua Đổi mới”. Ông chia sẻ cách các thương hiệu chủ lực của LIXIL, với danh mục sản phẩm đa dạng, đang tận dụng đổi mới để nâng cao trải nghiệm sử dụng nước hàng ngày, thông qua việc đáp ứng những chuyển dịch quan trọng về cá nhân hóa, vệ sinh và xu hướng biến nhà ở thành nơi để tái tạo năng lượng. Ông nhấn mạnh, việc đổi mới không chỉ dừng lại ở sự mới lạ hay công nghệ, mà còn nằm ở việc cân bằng hài hòa giữa mục tiêu của doanh nghiệp, nhu cầu thực tiễn của con người và tác động tới môi trường, giúp đảm bảo công nghệ luôn phục vụ những giá trị sống sâu sắc hơn.

Giải thưởng American Standard Innovation Award được trao cho dự án The Oasis do line+ studio (Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc) thiết kế, nhờ thiết kế biệt thự thẳng đứng mang tính đột phá, kết hợp hài hòa giữa thiết kế cao cấp và lối sống bền vững.

Với bố cục phân tách và hệ ban công lệch tầng, dự án giải quyết hiệu quả các vấn đề về tính riêng tư và tiếng ồn trong khu trung tâm có mật độ dân cư cao, tạo nên một không gian sống biệt lập giữa đô thị. Thiết kế còn nâng cao trải nghiệm sống thông qua “không gian sinh thái” (Ecological Habitat) với tầm nhìn toàn cảnh 270 độ và các khoảng sân vườn tích hợp thiên nhiên, xóa nhòa ranh giới giữa không gian bên trong và cảnh quan bên ngoài.

Dự án Botanica Grand Modern Zen do Rhyme Design Group (Phuket, Thái Lan) thực hiện đã được vinh danh với giải thưởng GROHE Luxury Award. Lấy cảm hứng từ triết lý Wabi-Sabi của Nhật Bản, biệt thự này mở ra một chuẩn mực khác cho khái niệm “Sự xa xỉ kiểu mới” thông qua thiết kế tinh tế thay vì sự phô trương dư thừa.

Giành giải GROHE Sustainability Award, dự án The Right Life của Mana Projects (Bangalore, Ấn Độ) là khu đô thị sinh thái kết hợp hài hòa giữa thiết kế lấy thiên nhiên làm trung tâm và các hệ thống kỹ thuật hiệu suất cao. Đạt chuẩn IGBC Gold, dự án áp dụng mô hình “thành phố bọt biển” cùng hệ thống cấp thoát nước ba đường ống, cho phép tái sử dụng 100% nước thải và tái tạo hồ nước địa phương.

Danh sách các đơn vị đạt giải thưởng Giải thưởng IPA 2026 tại: https://byvn.net/XiUX

(Nguồn: LIXIL)