Trong phong thủy nhà ở, có một nguyên lý cốt lõi chi phối toàn bộ vận khí của căn nhà: “tàng phong tụ khí”, tức là che chắn gió và giữ lại năng lượng tốt.

Để làm được điều đó, gia chủ cần hiểu rõ hai khái niệm nền tảng: nội khí (dòng năng lượng bên trong) và ngoại khí (dòng năng lượng từ bên ngoài). Đây thực chất phản ánh cách ngôi nhà tương tác với môi trường xung quanh và được cho là ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tài vận của các thành viên trong gia đình.

Nội khí - 'linh hồn' của ngôi nhà

Nội khí là toàn bộ không khí và năng lượng vô hình tồn tại bên trong ngôi nhà. Có thể hình dung nội khí giống như “linh hồn” hay “sức khỏe” của căn nhà.

Nội khí của căn nhà cần được nuôi dưỡng bằng sự thông thoáng, sạch sẽ và cây xanh.

Một căn nhà có nội khí mạnh là không gian biết cách giữ gìn và tích tụ năng lượng, tạo ra môi trường sống hài hòa, giúp gia chủ phát triển về sức khỏe và tinh thần.

Ngược lại, nội khí yếu hoặc bị tù đọng sẽ khiến căn nhà trở nên lạnh lẽo, trống trải, lâu dần ảnh hưởng tiêu cực đến tài vận và sự bình an.

Nội khí được hình thành và lưu thông trong không gian giới hạn bởi hệ thống cửa. Cửa chính là điểm nạp khí, nơi năng lượng từ bên ngoài được dẫn vào nhà. Cửa sổ, cửa hậu và các khoảng mở lớn có thể trở thành điểm phân tán khí nếu bố trí không hợp lý.

Vì vậy, việc thiết kế các lối vào - ra cần được cân nhắc kỹ lưỡng để năng lượng được tích tụ và lưu giữ, thay vì bị thất thoát. Một lỗi phong thủy phổ biến là thiết kế cửa chính và cửa sau thông thẳng hàng nhau, tạo ra một luồng khí đi xuyên suốt từ trước ra sau mà không tụ lại được ở các phòng sinh hoạt.

Ngoại khí - môi trường bao bọc bên ngoài

Trái ngược với nội khí, ngoại khí là dòng năng lượng lưu chuyển ở môi trường bên ngoài ngôi nhà, được dẫn dắt bởi gió, nước, địa hình và cảnh quan xung quanh.

Phong thủy cổ truyền có câu: “Khí gặp Thủy thì dừng, gặp Phong thì tán” (Năng lượng gặp nước thì dừng lại, gặp gió thì phân tán).

Điều này giải thích vì sao những ngôi nhà gần sông, hồ thường được xem là có lợi hơn về khả năng tụ khí, trong khi những ngôi nhà nằm trơ trọi trên đồi cao, hứng trọn gió mạnh lại dễ bị tán khí.

Cửa chính là nơi nạp ngoại khí, đóng vai trò quyết định trong việc dẫn dắt năng lượng tốt từ bên ngoài vào không gian sống.

Ngoại khí không phải lúc nào cũng tốt. Khi môi trường bên ngoài bị ô nhiễm, ẩm thấp hoặc có các cấu trúc gây xung sát như con đường đâm thẳng vào nhà, cửa thang máy đối diện cửa chính, những luồng năng lượng xấu này sẽ xâm nhập vào nhà và làm suy yếu nội khí.

Làm thế nào để nhà có nội khí mạnh?

Nội khí và ngoại khí không tồn tại độc lập mà có mối quan hệ tương hỗ mật thiết. Ngoại khí là nguồn nuôi dưỡng nội khí, bởi cửa chính là nơi đón nhận năng lượng từ bên ngoài vào.

Nhưng nếu ngôi nhà không được thiết kế để giữ lại năng lượng đó thì dù ngoại khí có tốt đến đâu, nội khí cũng không thể mạnh lên.

Nguyên tắc quan trọng nhất để cân bằng hai dòng khí này là “bí - tụ - êm - ấm”: không gian phải đủ kín để giữ khí, đủ êm để khí được nuôi dưỡng và đủ ấm để tạo cảm giác an toàn.

Đây cũng là lý do những căn nhà lạm dụng kính, cửa sổ quá lớn hoặc thiết kế quá mở thường phù hợp với không gian kinh doanh nhưng lại không lý tưởng cho nhà ở.

Để tăng cường nội khí cho ngôi nhà, gia chủ hoàn toàn có thể áp dụng những nguyên tắc đơn giản nhưng mang lại hiệu quả rõ rệt.

Trước hết, cần đảm bảo sự thông thoáng hợp lý: ban ngày nên mở cửa đón ánh sáng tự nhiên để nạp dương khí, nhưng khi đêm xuống phải đóng cửa để giữ lại nguồn năng lượng đã tích tụ, tránh thất thoát.

Kế đến, việc thường xuyên dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng là điều không thể xem nhẹ, bởi sự bừa bộn chính là nguyên nhân hàng đầu tạo ra năng lượng trì trệ, ngăn cản dòng chảy tự nhiên của khí.

Bên cạnh đó, trồng cây xanh trong nhà vừa giúp thanh lọc không khí, vừa liên tục sản sinh nguồn sinh khí dồi dào cho không gian sống.

Cuối cùng, gia chủ có thể cân nhắc sử dụng các vật phẩm mang năng lượng dương như đèn đá muối Himalaya, tranh phong thủy hoặc duy trì thói quen nấu ăn đều đặn để giữ "lửa", yếu tố then chốt giúp căn nhà luôn ấm cúng và tràn đầy sức sống.