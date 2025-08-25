Thời gian qua, dọc các tuyến đường trung tâm Nha Trang hay khu trung tâm thương mại, xuất hiện nhiều cửa hàng nghi ngờ buôn bán hàng nhái, hàng giả các thương hiệu nổi tiếng.

Trong đó, khu vực đường Hùng Vương - Nguyễn Thị Minh Khai, nơi tập trung nhiều du khách, ghi nhận nhiều điểm bán hàng hiệu giá rẻ.

Tại các căn shophouse của tòa nhà thương mại số 2 đường Nguyễn Thị Minh Khai, hàng chục cửa hàng bày bán sản phẩm gắn nhãn Gucci, Louis Vuitton (LV), Dior, Chanel, Rolex... với giá chỉ bằng 5-10% hàng thật. Chẳng hạn, một túi xách LV được rao bán khoảng 3,3 triệu đồng, trong khi giá thật của hãng lên tới 27 triệu đồng, cao gấp 8 lần.

Các cửa hàng trên đường Hùng Vương ở Nha Trang, nơi bán nhiều sản phẩm "hàng hiệu giá rẻ". Ảnh: Xuân Ngọc

Tương tự, trong trung tâm thương mại này, một cửa hàng đồng hồ Rolex được chào giá 10-13 triệu đồng/chiếc. Nhân viên khẳng định chỉ người sành chơi mới nhận ra đây là hàng fake, sản phẩm được chế tác tại Trung Quốc với tỷ lệ 1:1 (còn gọi là hàng rep 1:1 hoặc hàng super fake, đạt độ giống từ 95-99% so với hàng thật - PV).

Thực tế, giá Rolex chính hãng từ 500-700 triệu đồng. Nhân viên cho biết khách Việt được giảm 15%, còn khách nước ngoài mua đúng giá niêm yết, chủ yếu là du khách Hàn Quốc.

Nhiều cửa hàng trưng bày sản phẩm mẫu mã bắt mắt, giới thiệu là hàng “rep 1:1” và “cao cấp”, với giá chênh lệch lớn so với hàng chính hãng, cho thấy thị trường hàng giả đang hoạt động tinh vi và khó kiểm soát.

Ghi nhận dọc khu phố đi bộ Hùng Vương - Nguyễn Thị Minh Khai có trên 30 cửa hàng bày bán công khai sản phẩm của các nhãn hàng nổi tiếng thế giới như Gucci, LV, Dior, Chanel và Rolex với giá "siêu rẻ".

Mạnh tay xử lý hàng giả

Liên quan đến vấn đề trên, trao đổi PV, ông Mai Hùng Vĩ, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Khánh Hòa, cho biết, ngay trong chiều 22/8, Đội QLTT số 8 (đội cơ động) đã tổ chức ra quân kiểm tra tại khu vực giao nhau giữa đường Nguyễn Thị Minh Khai và Hùng Vương.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một cửa hàng kinh doanh túi xách và giày dép giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như Chanel, Crocs... với tổng trị giá hàng hóa gần 100 triệu đồng. Đội QLTT số 8 đã lập biên bản, xử phạt 60 triệu đồng và tịch thu toàn bộ số hàng hóa vi phạm.

Ông Vĩ nhấn mạnh, thời gian tới, Chi cục QLTT tỉnh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tại các tuyến phố, khu vực du lịch trọng điểm của phường Nha Trang, tập trung vào những mặt hàng có nguy cơ vi phạm cao.

“Chúng tôi sẽ xử lý mạnh tay, kiên quyết, triệt để các trường hợp vi phạm nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và giữ gìn hình ảnh một điểm đến du lịch văn minh, lành mạnh”, ông Vĩ khẳng định.

Một chiếc túi xách giống nhãn hiệu nổi tiếng quốc tế được bày bán tràn lan ở Nha Trang. Ảnh: Xuân Ngọc

Ông Hồ Xuân Ninh, Giám đốc Sở Công Thương Khánh Hòa, thừa nhận công tác kiểm tra hàng giả tại Nha Trang còn nhiều tồn tại, chủ yếu do tâm lý du khách, đặc biệt là khách quốc tế, muốn mua hàng xa xỉ với giá rẻ. Nhiều cơ sở lợi dụng điều này để bán hàng giả.

Sự phát triển du lịch và lượng khách tăng nhanh cũng làm phức tạp thêm việc kiểm soát.

Theo ông Ninh, hiện Sở Công Thương đã kiện toàn bộ máy và lực lượng quản lý thị trường để sẵn sàng kiểm tra và phối hợp với các lực lượng chức năng nhằm xử lý triệt để.

Đồng thời, đơn vị đã xây dựng kế hoạch kiểm tra theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các khu vực "nóng" như các cơ sở kinh doanh trên tuyến phố Hùng Vương, Nguyễn Thị Minh Khai, khu vực chợ đêm, các trung tâm thương mại lớn nơi có đông khách du lịch, đặc biệt là khách nước ngoài, để xử lý trong thời gian sớm nhất.