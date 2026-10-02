Lần đầu tiên, những nét văn hóa dân gian, món ăn và sản vật đặc trưng của đồng bào các dân tộc thiểu số Thanh Hóa được đưa về Lam Kinh, tạo không gian trải nghiệm mới cho du khách.

Hàng nghìn người dân và du khách đã có mặt tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh (Thanh Hóa) để trải nghiệm Phiên chợ vùng cao.

Ông Đỗ Quang Trọng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, cho biết đây là lần đầu tiên Sở phối hợp với UBND xã Lam Sơn tổ chức chương trình Liên hoan văn nghệ dân gian - Phiên chợ vùng cao. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Lễ hội Lam Kinh năm 2026.

Tại phiên chợ, mỗi địa phương có một gian hàng giới thiệu sản vật và món ăn đặc trưng. Các nghệ nhân trực tiếp chế biến, trình diễn nghề thủ công, tổ chức các hoạt động văn hóa và giao lưu với du khách.

Hàng nghìn du khách đến Lam Kinh tham dự phiên chợ vùng cao

Phiên chợ vùng cao lần đầu tiên được tổ chức tại Lễ hội Lam Kinh

Du khách thích thú được trải nghiệm mua các sản vật vùng cao

Từ Pù Luông, các nghệ nhân mang đến giới thiệu những món ăn đặc trưng như thịt lợn bản nướng, vịt Cổ Lũng để phục vụ du khách.

Bà Hà Thị Em, thành viên đoàn xã Pù Luông, vừa nướng thịt vừa giới thiệu về những món ăn gắn với đời sống của đồng bào vùng cao. Theo bà, đây không chỉ là dịp bán sản phẩm mà còn là cơ hội để nhiều người biết hơn về văn hóa, ẩm thực Pù Luông.

Từ Mường Lát, cách Lam Kinh khoảng 250km, các thành viên trong đoàn vượt qua quãng đường đèo dốc để mang sản vật địa phương về tham dự liên hoan.

Sản vật địa phương được bày bán tại phiên chợ

Từng quả trứng, bó rau, ớt ngâm... đều được đưa xuống phiên chợ

Bà Lê Thị Ngân, thành viên đoàn Mường Lát, cho biết ngoài tham gia biểu diễn, dự thi một số tiết mục văn nghệ đặc sắc, xã còn trưng bày, bán các mặt hàng thủ công truyền thống và sản vật địa phương như dưa chuột của đồng bào Mông, thịt trâu gác bếp, mật ong núi đá...

“Đây cũng là dịp để Mường Lát kết nối, giới thiệu văn hóa, sản vật đặc sắc của địa phương đến với du khách”, bà Ngân chia sẻ.

Anh Lê Văn Sơn, một du khách đến từ xã Hà Trung (Thanh Hóa), cho biết năm nào diễn ra Lễ hội Lam Kinh, anh cũng đưa gia đình về tham dự, vãn cảnh và chiêm bái.

“Năm nay, lần đầu tiên tôi được xem các tiết mục văn nghệ đặc sắc của đồng bào nhiều dân tộc. Bên cạnh đó, gia đình còn được thưởng thức và mua sắm những món ăn, sản vật của các địa phương được quy tụ về đây”, anh Sơn nói.

Du khách thích thú chụp ảnh lưu niệm cùng gian hàng

Chụp ảnh bên cây Pồn Pôông

Những nét văn hóa dân gian được các nghệ nhân thể hiện

Theo ông Đỗ Quang Trọng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số là bộ phận quý báu của di sản văn hóa xứ Thanh.

“Mỗi làn điệu dân ca, điệu múa, trang phục, sản phẩm thủ công hay món ăn truyền thống đều chứa đựng tri thức, tâm hồn và bản sắc cộng đồng được gìn giữ qua nhiều thế hệ”, ông Trọng cho biết.

Việc đưa các giá trị văn hóa về Lam Kinh không chỉ nhằm tôn vinh di sản mà còn tạo cơ hội giao lưu, kết nối du lịch, đưa sản phẩm truyền thống đến gần hơn với người tiêu dùng, qua đó góp phần tạo sinh kế và nâng cao đời sống cho đồng bào.

Ảnh: Lê Dương