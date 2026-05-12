Thu nhập ổn định nhờ vịt “đặc sản”

Sinh ra và lớn lên ở vùng núi Thanh Hóa, anh Lục Văn Nam (40 tuổi, dân tộc Thái ở bản Khuynh, xã Cổ Lũng) gắn bó với những con suối, nương rẫy từ nhỏ. Sau khi tốt nghiệp ngành nông lâm, thay vì lựa chọn công việc nơi phố thị hay theo đuổi các mô hình chăn nuôi phổ biến, anh quyết định trở về quê hương, bắt đầu hành trình khởi nghiệp với giống vịt bản địa (vịt Cổ Lũng).

Với anh Nam, đàn vịt không chỉ là sinh kế mà còn là “đứa con tinh thần” được chăm chút suốt hơn 10 năm. Mỗi ngày, anh đều trực tiếp lội suối kiểm tra đàn, theo dõi từng biểu hiện nhỏ để kịp thời điều chỉnh cách chăm sóc. Công việc tưởng chừng đơn giản nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên trì và hiểu biết sâu sắc về tập tính vật nuôi.

Anh Lục Văn Nam bên đàn vịt của gia đình

“Trước đây vịt Cổ Lũng chỉ được người dân nuôi nhỏ lẻ trong các hộ gia đình, chủ yếu phục vụ nhu cầu tự cung tự cấp. Nhận thấy giống vịt này có thịt thơm ngon, săn chắc, lại thích nghi tốt với điều kiện tự nhiên, tôi đã nảy ra ý tưởng phát triển theo hướng hàng hóa”, anh Nam chia sẻ.

Năm 2014, anh bắt đầu hành trình tìm kiếm và phục tráng giống. Không quản ngại khó khăn, anh đi khắp các bản làng vùng cao để thu mua những con vịt thuần chủng. Từ vài chục con ban đầu, đàn vịt dần được nhân lên qua quá trình chọn lọc kỹ lưỡng, đảm bảo giữ được đặc tính quý của giống.

Theo anh Nam, yếu tố quan trọng nhất giúp mô hình phát triển bền vững chính là môi trường chăn nuôi. Thay vì nuôi nhốt, đàn vịt được anh thả tự nhiên trên các con suối trong khu vực. Nhờ thường xuyên vận động, nguồn thức ăn tự nhiên phong phú, vịt ít mắc dịch bệnh, chất lượng thịt cũng vượt trội.

“Vịt nuôi thả suối thịt săn chắc, thơm, ít mỡ nên được thị trường ưa chuộng. Đây chính là lợi thế cạnh tranh lớn so với các mô hình nuôi công nghiệp”, anh Nam nói.

Đàn vịt được anh nuôi ở dòng suối mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Hiện nay, anh duy trì đàn vịt khoảng 1.000 con, trong đó có 200 con vịt bố mẹ, 300 con vịt thịt và khoảng 600 con vịt giống. Mỗi ngày, anh xuất bán từ 20-30 con vịt thương phẩm cho các nhà hàng, khu du lịch trong vùng.

Bảo tồn nguồn gen vịt bản địa

Không dừng lại ở việc nuôi vịt thương phẩm, anh Nam còn cung cấp con giống cho nhiều hộ dân xung quanh. Nhờ đó, mô hình nuôi vịt Cổ Lũng dần được nhân rộng, tạo thêm sinh kế cho người dân địa phương.

“Ban đầu nhiều người còn e ngại, nhưng khi thấy hiệu quả rõ rệt, họ bắt đầu làm theo. Tôi sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật để cùng phát triển”, anh cho biết.

Theo tính toán, mỗi năm mô hình mang lại cho gia đình anh khoảng 300 triệu đồng. Tuy nhiên, anh Nam thẳng thắn nhìn nhận, đây không phải là con đường làm giàu nhanh chóng.

“Nuôi vịt phụ thuộc nhiều vào thị trường và chi phí đầu vào. Nếu không chủ động được đầu ra hoặc không kiểm soát tốt chất lượng, rất dễ gặp rủi ro”, anh nói.

Để duy trì hiệu quả, anh luôn chú trọng xây dựng mối liên kết với các nhà hàng, khu du lịch, đồng thời giữ vững chất lượng sản phẩm. Việc đảm bảo nguồn giống thuần chủng, quy trình chăn nuôi tự nhiên cũng được xem là yếu tố cốt lõi giúp tạo dựng uy tín trên thị trường.

Không chỉ mang lại thu nhập cho gia đình, mô hình nuôi vịt suối của anh Nam còn có ý nghĩa trong việc bảo tồn giống vịt bản địa quý của vùng cao. Trong bối cảnh nhiều giống vật nuôi truyền thống đang dần mai một, việc duy trì và phát triển giống vịt Cổ Lũng được xem là hướng đi bền vững.

Thời gian tới, anh Nam dự định mở rộng quy mô đàn, đồng thời liên kết với các hộ dân để hình thành chuỗi sản xuất. Anh cũng ấp ủ kế hoạch xây dựng thương hiệu vịt Cổ Lũng, hướng tới thị trường rộng lớn hơn.

“Tôi mong muốn không chỉ dừng lại ở việc bán vịt, mà còn xây dựng được thương hiệu đặc sản địa phương, giúp nâng cao giá trị sản phẩm và đời sống người dân”, anh chia sẻ.

Không chỉ bán vịt thương phẩm, anh còn bán vịt giống cho bà con địa phương.

Ông Trương Văn Hoan, Trưởng phòng Kinh tế xã Cổ Lũng cho biết, mô hình nuôi vịt của gia đình anh Nam không chỉ mở ra hướng thoát nghèo cho địa phương mà còn góp phần bảo tồn giống vịt bản địa, trở thành tấm gương cho bà con đồng bào dân tộc trong hành trình phát triển kinh tế.

“Vịt Cổ Lũng, hay còn gọi là vịt Mường Khòong, là giống vịt bản địa có nguồn gốc từ xã Cổ Lũng. Đây là giống vịt quý hiếm cần được bảo tồn. Những năm qua, để gìn giữ và phát triển giống vịt này, chính quyền địa phương đã vận động các hộ dân có điều kiện chăn nuôi tham gia phục hồi và nhân rộng đàn vịt. Đến nay, nhiều hộ dân trên địa bàn xã đã nuôi và mở rộng quy mô chăn nuôi vịt Cổ Lũng, mang lại nguồn thu nhập ổn định”, ông Hoan cho biết.