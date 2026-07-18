Pháo hoa trong đêm khai mạc Festival Biển Khánh Hòa năm 2026. Video: Xuân Ngọc

Tối 17/7, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đã tham dự Lễ khai mạc Festival Biển Khánh Hòa năm 2026 với chủ đề “Sắc màu đại dương - Vươn tầm quốc tế", diễn ra tại Quảng trường 2 Tháng 4, phường Nha Trang.

Về phía tỉnh Khánh Hòa có ông Trần Phong, Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ngành. Hàng nghìn người dân và du khách cũng có mặt, tạo nên không khí sôi động tại khu vực quảng trường.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu. Ảnh: Xuân Ngọc

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh Việt Nam là quốc gia biển với vùng biển rộng khoảng 1 triệu km2 và bờ biển dài hơn 3.260km. Biển không chỉ là không gian sinh tồn, phát triển và giao lưu, mà còn là không gian chiến lược quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

Phó Chủ tịch nước đánh giá Khánh Hòa là vùng đất hội tụ nhiều giá trị tiêu biểu của biển, đảo với đường bờ biển dài, nhiều vịnh biển đẹp, hệ sinh thái phong phú và các di tích, di sản gắn với bề dày lịch sử, văn hóa. Với cơ chế, chính sách đặc thù và khát vọng vươn lên, Khánh Hòa có điều kiện để trở thành trung tâm kinh tế biển hiện đại, trung tâm du lịch biển chất lượng cao.

Theo Phó Chủ tịch nước, Festival Biển Khánh Hòa qua hơn 2 thập kỷ với 10 kỳ tổ chức thành công đã vượt lên khuôn khổ của một lễ hội địa phương, trở thành sự kiện văn hóa, kinh tế và đối ngoại có ý nghĩa quốc gia. Với chủ đề “Sắc màu đại dương - Vươn tầm quốc tế”, Festival Biển Khánh Hòa năm nay tiếp tục tôn vinh, lan tỏa những giá trị văn hóa biển, đảo Việt Nam, đồng thời quảng bá, thúc đẩy du lịch, kinh tế biển và hội nhập quốc tế.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị các bộ, ngành và địa phương có biển, nhất là tỉnh Khánh Hòa, tập trung chuyển đổi xanh trong kinh tế biển, kết hợp khai thác với bảo tồn, quản lý hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường, hệ sinh thái đồng thời bảo đảm quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển, đảo.

Ngoài ra, cần lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực, phát triển du lịch biển chất lượng cao, giàu bản sắc, đẩy mạnh liên kết vùng và hợp tác quốc tế.

Phó Chủ tịch nước tin tưởng Khánh Hòa tiếp tục đi đầu trong phát triển kinh tế biển xanh, du lịch biển chất lượng cao, nâng tầm Festival theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và giàu bản sắc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế biển, du lịch biển Việt Nam trong giai đoạn mới.

Hàng nghìn người dân và du khách tập trung tại Quảng trường 2 Tháng 4 để dự khai mạc Festival Biển Khánh Hòa năm 2026. Ảnh: Xuân Ngọc

Về phần mình, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Việt Hùng cho biết bên bờ vịnh Nha Trang, tiếng sóng và ánh sáng đang hòa cùng niềm vui của ngày hội lớn - Festival Biển Khánh Hòa 2026.

Theo ông, muốn hiểu Khánh Hòa, hãy bắt đầu từ biển. Biển là mạch nguồn của sự sống, văn hóa và khát vọng phát triển, kết nối các vùng đất từ Vân Phong, Nha Trang, Cam Ranh đến Vĩnh Hy, Cà Ná..., nơi hội tụ những sắc màu văn hóa và các làng nghề đặc sắc. Biển cũng nối liền đất liền với Đặc khu Trường Sa - niềm tự hào và là phần không thể tách rời của Tổ quốc.

Ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Xuân Ngọc

Theo ông Hùng, từ biển, Khánh Hòa phát triển hài hòa với thiên nhiên, tạo thịnh vượng, nâng cao đời sống người dân và gìn giữ màu xanh cho mai sau, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm dịch vụ - du lịch và kinh tế biển có vị thế quốc tế.

Ông cho biết, trong 6 tháng đầu năm, địa phương đón hơn 11,9 triệu lượt khách, trong đó hơn 4,6 triệu lượt khách quốc tế. Festival cũng là dịp để tăng kết nối.

Những tiết mục văn nghệ đặc sắc trong đêm khai mạc. Ảnh: Xuân Ngọc

Chủ tịch UBND tỉnh cũng gửi lời cảm ơn đến các lãnh đạo, cơ quan, doanh nghiệp, nghệ nhân và người dân đã đồng hành tổ chức Festival. Ông hy vọng mỗi người sẽ mang về một câu chuyện đẹp về Khánh Hòa và quay trở lại trong những mùa Festival tiếp theo.

Festival Biển Khánh Hòa diễn ra từ ngày 17 đến 19/7 với 42 hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch. Sự kiện được kỳ vọng góp phần quảng bá hình ảnh địa phương an toàn, chất lượng, hấp dẫn, thân thiện, đồng thời thúc đẩy du lịch và mở rộng giao lưu quốc tế.

Các hoạt động nghệ thuật trong đêm khai mạc. Ảnh: Xuân Ngọc

Đêm khai mạc đã quy tụ hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên trong nước và quốc tế với chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, xây dựng theo mạch cảm xúc hiện đại, khắc họa vẻ đẹp Khánh Hòa trong không gian biển đảo giàu bản sắc. Chương trình có sự góp mặt của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng cùng các đoàn nghệ thuật đến từ Hàn Quốc, Ấn Độ, Nga, Nhật Bản, Pháp, Lào và Vanuatu.