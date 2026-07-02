Rạng sáng 2/7, tại trận địa pháo hoa đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh, TPHCM), các chiến sĩ Bộ Tư lệnh TPHCM khẩn trương lắp ráp hơn 1.000 quả pháo tầm cao, 200 quả pháo tầm thấp cùng 78 giàn phóng, chuẩn bị cho màn pháo hoa rực sáng trong đêm đại lễ.

Ghi nhận của VietNamNet cho thấy, từ tinh mơ, lực lượng dân quân đã tất bật tại trận địa, phối hợp hoàn thiện các công đoạn cuối cùng để bảo đảm màn trình diễn diễn ra an toàn, đúng kế hoạch.

Các quả pháo tầm cao được bố trí theo từng cụm, đấu nối cẩn thận, sẵn sàng cho màn trình diễn rực rỡ trên bầu trời TPHCM vào tối nay.

Dưới sự điều hành của Ban chỉ huy, các lực lượng quân đội, dân quân tự vệ và chuyên gia kỹ thuật triển khai công việc đồng bộ, bảo đảm đúng tiến độ.

Điểm bắn pháo hoa tại An Khánh lần đầu tiên áp dụng hệ thống điều khiển tự động 100%. Chỉ với một lần kích hoạt, toàn bộ quá trình điểm hỏa và trình diễn được vận hành hoàn toàn tự động, góp phần nâng cao độ chính xác, tính đồng bộ và bảo đảm an toàn.

Để phục vụ phương án bắn tự động, lực lượng kỹ thuật tỉ mỉ đánh số, dán nhãn và kiểm tra từng quả pháo, bảo đảm đồng bộ với hệ thống điều khiển, giúp màn trình diễn diễn ra an toàn, chính xác.

Anh Nguyễn Hoàng Nam, chiến sĩ dân quân Ban Chỉ huy Quân sự phường Bình Trưng, kiểm tra từng mã số trên các ống phóng. Với anh, được tham gia chuẩn bị trận địa pháo hoa phục vụ lễ kỷ niệm 50 năm TPHCM vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh là niềm tự hào và vinh dự lớn.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Dũng, Trưởng ban Quân khí, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Tư lệnh TPHCM, chương trình sẽ sử dụng 2.840 quả pháo hoa tầm cao, 360 quả pháo hoa tầm thấp, 1.200 giàn pháo tầm thấp cùng hơn 12.000 ống hỏa thuật. Trong đó, trận địa tại khu vực đầu hầm vượt sông Sài Gòn là điểm bắn chính, được bố trí 1.200 quả pháo hoa tầm cao, 60 giàn pháo tầm thấp và 30 giàn hỏa thuật, hứa hẹn tạo điểm nhấn cho đêm kỷ niệm.

Trận địa pháo hoa tại đầu hầm sông Sài Gòn có quy mô lớn nhất, với hơn 1.000 quả pháo tầm cao, 200 quả pháo tầm thấp cùng 78 giàn phóng các loại. Ngoài điểm bắn này, pháo hoa tầm cao cũng được bố trí tại Cần Giờ, Địa đạo Củ Chi, trung tâm Thành phố mới Bình Dương và Quảng trường Tam Thắng, phục vụ người dân ở khu vực xa trung tâm.

Chương trình năm nay còn gây ấn tượng với nhiều hỏa thuật hiện đại, trong đó nổi bật là màn pháo nước tại khu vực An Khánh. Không tạo hiệu ứng trên không như pháo hoa truyền thống, pháo nước sẽ trình diễn trực tiếp trên mặt sông Sài Gòn, tạo nên những dải sáng rực rỡ, mang đến trải nghiệm mới lạ cho khán giả.

Tại điểm bắn Marina, chương trình sẽ sử dụng 90 giàn pháo hoa tầm thấp cùng hơn 12.000 ống hỏa thuật, tạo nên màn trình diễn đa tầng với nhiều hiệu ứng ánh sáng. Để hoàn thiện trận địa này, các chiến sĩ đã mất gần một tuần lắp đặt giàn, đi dây và hoàn tất các hạng mục kỹ thuật, bảo đảm phục vụ lễ kỷ niệm an toàn, đúng tiến độ.

Bên cạnh các hiệu ứng ánh sáng, chương trình năm nay còn được dàn dựng đồng bộ với âm nhạc. Theo kịch bản, màn trình diễn gồm 4-5 ca khúc về Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi tiết mục kéo dài từ 3 đến 4,5 phút. Phần kết được thiết kế với giai điệu hùng tráng, tạo cao trào cho toàn bộ chương trình. Cùng với đó, hệ thống âm thanh, ánh sáng tại các tòa nhà khu vực trung tâm sẽ đồng bộ với từng loạt pháo hoa, tạo nên không gian trình diễn đa giác quan.

Lực lượng quân sự, công an, phòng cháy chữa cháy và y tế được bố trí thường trực tại các trận địa để bảo đảm an toàn trong suốt quá trình chuẩn bị và trình diễn. Các khâu lắp đặt, đấu nối, kiểm tra kỹ thuật và nạp pháo đều được thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt, hạn chế tối đa rủi ro.

Ngày 2/7/2026 đánh dấu tròn 50 năm Quốc hội quyết định đặt tên Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với chuỗi hoạt động kỷ niệm, TPHCM khởi công nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, mở đầu giai đoạn phát triển mới sau khi mở rộng địa giới hành chính.

Theo kế hoạch của UBND TPHCM, chương trình bắn pháo hoa kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026) sẽ diễn ra từ 21h đến 21h15 ngày 2/7. Toàn thành phố bố trí 16 điểm bắn pháo hoa tại nhiều khu vực sau sáp nhập. Trong đó, 5 điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp gồm khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), Trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương), Quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu), Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi (xã An Nhơn Tây) và Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ. Bên cạnh đó, 11 điểm bắn pháo hoa tầm thấp được bố trí tại Khuôn viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bình Chánh cũ (xã Tân Nhựt), Khu đền Bến Nọc (phường Tăng Nhơn Phú), Quảng trường Trung tâm hành chính phường Tân Mỹ, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Đất Đỏ, Khu di tích Cầu tàu 914 (Đặc khu Côn Đảo), Công viên khu tái định cư xã Ngãi Giao, sân bóng đá Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh xã Dầu Tiếng, sân bóng Trung tâm Văn hóa - Thể thao và học tập cộng đồng xã Minh Thạnh, Dự án khu dân cư Vườn Cau (phường Lái Thiêu), tòa tháp Saigon Marina IFC (số 2 Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn) và đường Hùng Vương, khu phố Vạn Hạnh (phường Phú Mỹ), tạo điều kiện để đông đảo người dân thưởng thức các màn trình diễn pháo hoa trong dịp đại lễ.