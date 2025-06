Với chủ đề "Shop đế The Ponte: Tinh hoa độc bản - Giá trị truyền đời”, sự kiện không chỉ là một buổi ra mắt thông thường, mà còn tạo nên dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường bất động sản Đà Nẵng, mang đến góc nhìn rõ ràng hơn về một sản phẩm bất động sản độc bản, được đầu tư bài bản cả về thiết kế, vị trí và tiềm năng khai thác lâu dài.

Danh sách các đơn vị phân phối dòng sản phẩm Shop đế The Ponte, bao gồm: SRT, Smartrealtors And Partners, Vhomes, Liên minh Nhật Khang Realty và Đất Xanh Miền Bắc, Newstarland, Minh Minh Group, Liên minh Sky Realty và RETI, Liên minh Đà Nẵng (TATI - SCD - Việt Xanh) và Hưng Phát Apartment. Đây đều là những đơn vị có kinh nghiệm và năng lực triển khai bán hàng chuyên nghiệp trên thị trường bất động sản cao cấp. Việc đồng hành cùng các đại lý chiến lược này hứa hẹn sẽ góp phần đưa sản phẩm Shop đế The Ponte tiếp cận đúng nhóm khách hàng mục tiêu, đồng thời tạo đà cho sức bật mạnh mẽ của dự án trên thị trường trong thời gian tới.

Ảnh phối cảnh

Dự án Sun Ponte Residence tọa lạc ngay mặt tiền đường Trần Hưng Đạo - trục giao thông ven sông Hàn sầm uất bậc nhất TP Đà Nẵng, cách cầu Rồng chỉ 350 mét. The Ponte sở hữu hai toà tháp 26 tầng được kết nối bởi cầu trên không từ tầng 19 đến tầng 24, tạo nên kiến trúc độc đáo chưa từng có tại khu vực, trong khi đó The Rio được quy hoạch gồm 41 townhouse và 18 căn biệt thự boutique ven sông.

Nổi bật trong phân khu The Ponte là dòng sản phẩm shop đế, được thiết kế nằm ở vị trí “mặt tiền trong lòng dự án”, vừa tiếp cận trực tiếp cư dân nội khu, vừa hưởng lợi từ lưu lượng giao thông đông đúc trên trục Trần Hưng Đạo. Với số lượng giới hạn chỉ 26 căn, các shop đế được đánh giá cao nhờ layout linh hoạt, chiều cao trần lớn, khả năng đón sáng tự nhiên tốt và đặc biệt là tiềm năng khai thác kinh doanh đa dạng: từ cà phê, nhà hàng, showroom thời trang cho đến spa, phòng trưng bày sản phẩm hoặc văn phòng đại diện. Đây là dòng sản phẩm có tính thanh khoản cao, vừa có thể cho thuê dài hạn, vừa thích hợp làm tài sản truyền đời trong bối cảnh quỹ đất trung tâm Đà Nẵng ngày càng khan hiếm.

Ông Ngô Xuân Ngọc - Giám đốc Dự án Newstarland chia sẻ: “Shop đế The Ponte không chỉ là một dòng sản phẩm thương mại đơn thuần mà còn là biểu tượng của tinh hoa kiến trúc và tư duy đầu tư bền vững. Chúng tôi kỳ vọng mỗi căn shop đế sẽ không chỉ mang lại giá trị sử dụng và khai thác kinh doanh vượt trội, mà còn là một tài sản truyền đời, được gìn giữ và gia tăng giá trị theo thời gian, giống như cách Sun Group đã và đang kiến tạo những công trình biểu tượng trên khắp cả nước.”

Thị trường bất động sản Đà Nẵng đang trong giai đoạn phục hồi rõ nét với sự gia tăng ổn định của lượng du khách quốc tế, sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng đô thị và xu hướng quay lại của dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước. Nhiều chuyên gia đánh giá rằng, sự dịch chuyển của thị trường từ nhà phố truyền thống sang căn hộ cao tầng và sản phẩm thương mại tích hợp đang diễn ra mạnh mẽ, nhất là tại các khu vực trung tâm có quy hoạch bài bản, pháp lý minh bạch và được phát triển bởi các tập đoàn lớn. Trong bối cảnh đó, dòng shop đế tại các dự án cao cấp như Sun Ponte Residence không chỉ đáp ứng nhu cầu kinh doanh và đầu tư mà còn góp phần hình thành cộng đồng cư dân tri thức, hiện đại, có gu thẩm mỹ và tầm nhìn dài hạn.

Với thiết kế độc bản, vị trí đắc địa ven sông Hàn, số lượng giới hạn và tiềm năng khai thác rõ ràng, Shop đế The Ponte đang mở ra cơ hội đầu tư hiếm có cho những khách hàng nhanh nhạy, có tầm nhìn dài hạn và mong muốn sở hữu một bất động sản mang giá trị bền vững. Sự kiện lần này không chỉ tạo nên cú hích về truyền thông mà còn đánh dấu bước khởi đầu mạnh mẽ cho hành trình chinh phục thị trường của một dòng sản phẩm mới, góp phần làm giàu thêm bản đồ bất động sản cao cấp tại trung tâm Đà Nẵng.

Minh Hoà