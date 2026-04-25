Ngày 25/4, UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) tổ chức lễ hội đường phố với sự tham gia của đông đảo nghệ nhân, thu hút lượng lớn người dân và du khách.

Đây là một trong 12 hoạt động thuộc chuỗi sự kiện văn hóa – du lịch với chủ đề “Măng Đen - Bản giao hưởng của đại ngàn”, diễn ra nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Chương trình hướng đến mục tiêu làm mới sản phẩm du lịch, đồng thời giới thiệu bản sắc văn hóa bản địa theo cách trực quan, dễ tiếp cận.

Đoàn nghệ nhân Xơ Đăng diễu hành, trình diễn nhạc cụ truyền thống trên tuyến đường giữa rừng thông Măng Đen

Phụ nữ Xơ Đăng trong trang phục truyền thống biểu diễn múa xoang. Ảnh: N.T

Lễ hội được tổ chức trên tuyến đường rừng thông kéo dài gần 3km, từ ngã 5 Quốc lộ 24 đến Vườn nghệ thuật – khu vực được xem là đẹp nhất Măng Đen.

Dọc tuyến đường, các nghệ nhân trong trang phục truyền thống liên tục trình diễn cồng chiêng, múa xoang, nhạc cụ dân tộc, đi cà kheo… tạo nên không khí rộn ràng, đậm màu sắc văn hóa.

Hai bên đường, du khách tập trung đông, hòa nhịp theo tiếng chiêng, trực tiếp giao lưu, tham gia múa xoang cùng nghệ nhân. Sự tương tác này góp phần tạo nên không gian lễ hội mở, nơi văn hóa không chỉ được trình diễn mà còn được trải nghiệm.

Không gian văn hóa Xơ Đăng được tái hiện sinh động trên cao nguyên Măng Đen. Ảnh: N.T

Nghệ nhân Xơ Đăng biểu diễn đi cà kheo trên tuyến phố dài gần 3km

Lễ hội là dịp để quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Xơ Đăng theo cách gần gũi, sinh động. Ảnh: N.T

Ông Phạm Văn Thắng - Chủ tịch UBND xã Măng Đen, cho biết lễ hội đường phố là cách để địa phương quảng bá giá trị văn hóa một cách gần gũi, sinh động. Đồng thời, đây cũng là hoạt động nhằm nâng cao trải nghiệm cho du khách, góp phần xây dựng hình ảnh Măng Đen thân thiện, mến khách. Lễ hội sẽ tiếp tục diễn ra vào sáng 30/4 và 1/5.