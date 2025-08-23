Hơn 160 hộ đồng bào Xơ Đăng trong làng thống nhất sửa lại nhà rông, giữ gìn hồn cốt văn hóa của dân tộc. Mỗi người một việc, với quyết tâm sớm hoàn thành chào mừng Quốc khánh 2/9.
Nhà rông làng Kon Teo Đăk Lấp, xã Đăk Pxi, tỉnh Quảng Ngãi được xây dựng năm 1976, gắn với thời điểm lập làng và được xem là “linh hồn” của làng. Nhà rông làm bằng vật liệu tự nhiên nên cứ vài năm sử dụng thì sửa chữa lại.
Năm nay, sau khi xong vụ mùa, hơn 160 hộ đồng bào Xơ Đăng trong làng họp và thống nhất sửa lại nhà rông, giữ gìn hồn cốt văn hóa của dân tộc. Mỗi người một việc, với quyết tâm sớm hoàn thành chào mừng lễ Quốc khánh 2/9.
rước tình trạng nhà Rông đang dần bị bê tông hóa, nhiều địa phương ở Gia Lai đã chú trọng xây dựng, phục hồi nhà Rông truyền thống nhằm bảo tồn, giữ gìn và phát huy nét văn hóa mang tính biểu tượng của buôn làng.
Người Ba Na (hay Bahnar) là một trong số 54 dân tộc tại Việt Nam, cư trú chủ yếu ở vùng Tây Nguyên giáp biên giới Lào và Campuchia. Họ thường xây một loại nhà sàn đặc biệt ngay giữa làng gọi là nhà Rông.