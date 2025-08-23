Nhà rông làng Kon Teo Đăk Lấp, xã Đăk Pxi, tỉnh Quảng Ngãi được xây dựng năm 1976, gắn với thời điểm lập làng và được xem là “linh hồn” của làng. Nhà rông làm bằng vật liệu tự nhiên nên cứ vài năm sử dụng thì sửa chữa lại.

Năm nay, sau khi xong vụ mùa, hơn 160 hộ đồng bào Xơ Đăng trong làng họp và thống nhất sửa lại nhà rông, giữ gìn hồn cốt văn hóa của dân tộc. Mỗi người một việc, với quyết tâm sớm hoàn thành chào mừng lễ Quốc khánh 2/9.

Nhà rông làng Kon Teo Đăk Lấp được xây dựng năm 1976 và được xem là linh hồn của làng. Dân làng đang chung tay, góp sức sửa chữa lại nhà rông truyền thống. Ảnh: Ngọc Chí

Trong quá trình sửa chữa lại nhà rông, làng Kon Teo Đăk Lấp chia thành nhiều tổ, mỗi tổ đảm nhận những phần việc khác nhau. Ảnh: Ngọc Chí

Những người cao tuổi vót dây mây để phục vụ cho việc buộc kết cấu khung và lợp mái nhà rông. Ảnh: Ngọc Chí

Phụ nữ trong làng phụ trách phần việc lấy lá mây và đan thành tấm để lợp mái nhà rông. Ảnh: Ngọc Chí

Chuyển lá mây lên phục vụ cho việc lợp mái nhà rông. Ảnh: Ngọc Chí

Việc lợp mái nhà rông là công đoạn tỉ mỉ và tốn nhiều thời gian nhất. Ảnh: Ngọc Chí

Những người cao tuổi vừa làm vừa chỉ cho thế hệ trẻ về cách lợp mái nhà rông để gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống. Ảnh: Ngọc Chí

Dân làng phấn khởi khi được tham gia sửa chữa lại nhà rông, giữ lại hồn cốt văn hóa của dân tộc. Ảnh: Ngọc Chí

Nhà rông làng Kon Teo Đăk Lấp được làm hoàn toàn bằng vật liệu tự nhiên. Ảnh: Ngọc Chí

Việc đồng bào Xơ Đăng làng Kon Teo Đăk Lấp tự chung tay, góp sức để sửa chữa lại nhà rông thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng và quyết tâm giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp. Ảnh: Ngọc Chí