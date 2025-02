Theo Chosun, DJ Koo (56 tuổi) - chồng của Từ Hy Viên hiện đang lưu giữ tro cốt của vợ tại nhà riêng. Do chưa quyết định được địa điểm an táng cuối cùng, cả DJ Koo và gia đình của Từ Hy Viên "chưa có kế hoạch chuyển tro cốt ra khỏi nhà". Quyết định này gây ra phản ứng mạnh mẽ từ những cư dân sống trong cùng tòa nhà, nhiều người cho biết họ cảm thấy lo lắng và bất an.

DJ Koo và Từ Hy Viên. Ảnh: Tư liệu

Cư dân trong tòa nhà đã gửi tin nhắn phản đối và tổ chức họp để yêu cầu gia đình sớm có phương án xử lý phù hợp. Một số người bày tỏ bức xúc trên mạng xã hội, cho rằng việc lưu giữ tro cốt trong căn hộ không tôn trọng ranh giới giữa "cõi âm và cõi dương", đồng thời lo ngại điều này ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của họ.

Trong khi đó, nguồn tin thân cận với gia đình cho biết DJ Koo đang đau buồn, sụt 6kg và cần thời gian vượt qua nỗi đau mất vợ.

Tro cốt của Từ Hy Viên được đưa về Đài Loan đầu tháng 2 sau khi hỏa táng ở Nhật Bản. Theo China Times, gia đình đang tìm kiếm một không gian riêng tư tại nghĩa trang để dựng tượng tưởng niệm, khác với kế hoạch "mộc thụ táng" ban đầu.

Từ Hy Viên và mẹ cùng em gái. Ảnh: Weibo

Theo QQ, hai con của Từ Hy Viên hiện sống luân phiên giữa nhà DJ Koo và nhà của cha ruột - doanh nhân Uông Tiểu Phi. Truyền thông ghi nhận hình ảnh con trai của Từ Hy Viên gầy đến thăm nhà bạn của mẹ. Uông Tiểu Phi và vợ mới thường xuyên di chuyển giữa Bắc Kinh và Đài Loan để lo công việc và chăm sóc các con.

Từ Hy Viên sinh năm 1976, nổi tiếng qua các bộ phim Vườn sao băng, Chiến thần, Bong bóng mùa hè... Từ năm 2012, cô ngừng đóng phim và sống kín tiếng. Sau khi ly hôn Uông Tiểu Phi năm 2021, cô tập trung chăm sóc con cái và kết hôn với DJ Koo vào năm 2022. Ngày 2/2/2025, nữ diễn viên qua đời khi du lịch tại Nhật Bản do biến chứng cúm và viêm phổi.

Từ Hy Viên và DJ Koo trong một chương trình:

Lê Tiến

Theo Sinchew