Câu chuyện xảy ra mới đây tại Hắc Long Giang. Nữ chủ nhà ngoài 40 tuổi, hiền lành, sống bằng nghề cho thuê nhà. Cách đây hơn 2 năm, cô cho một người đàn ông hơn 60 tuổi thuê căn hộ của mình.

9 người được thuê tới dọn dẹp căn hộ. Ảnh: Sohu

Người này nói hoàn cảnh khó khăn nhưng có thể trả tiền thuê đều đặn. Thấy ông ta vất vả, chủ nhà thương cảm, đồng ý cho thuê mà không kiểm tra thêm về lý lịch. Suốt thời gian đó, cô chỉ nhận tiền thuê, không đến kiểm tra căn hộ.

Mới đây, chủ nhà bất ngờ nhận điện thoại của hàng xóm phản ánh căn hộ bốc ra mùi hôi thối nồng nặc, kéo dài nhiều ngày, ảnh hưởng cả khu vực.

Nghe vậy, nữ chủ nhà vội đến kiểm tra và bàng hoàng trước cảnh tượng căn hộ sạch sẽ ngày nào nay biến thành bãi rác khổng lồ. Rác chất đầy từ cửa ra vào, mùi xú uế nồng nặc đến mức khó thở.

Người đàn ông thuê nhà thì bặt vô âm tín, không liên lạc được. Theo Sohu, ông ta vẫn trả tiền thuê trọ đều đặn cho chủ nhà.

Khung cảnh bên trong khiến người dọn dẹp cũng ngán ngẩm. Ảnh: Sohu

Chủ nhà buộc phải gọi dịch vụ vệ sinh. Tuy nhiên, khi tận mắt thấy tình trạng bên trong, nhiều nhóm dọn dẹp đã từ chối. Cuối cùng, cô phải bỏ số tiền lớn, thuê hẳn 9 nhân viên cùng xe tải đến xử lý.

Ngay khi bước vào, cả nhóm choáng váng khi thấy rác chất cao, không còn chỗ đặt chân, phải bới từng chút để di chuyển. Sau nhiều giờ làm việc vất vả, 9 người mới hoàn tất việc dọn dẹp, ai nấy đều kiệt sức, quần áo, mặt mũi lem luốc.

Không hiểu vì lý do gì, người đàn ông cố tình biến căn hộ đi thuê thành bãi rác. Sự việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến dân tình bàn tán sôi nổi:

“Ông ta thật quá đáng, phá hoại nhà người khác như thế”; “Có thể ông ấy gặp vấn đề tâm lý, nhưng dù sao cũng không thể làm hại tài sản và ảnh hưởng người khác như vậy”; “9 nhân viên vệ sinh chắc sẽ nhớ mãi ca dọn nhà này”...

Nhiều ý kiến cho rằng nữ chủ nhà đã xử lý đúng đắn khi thuê vệ sinh chuyên nghiệp. Vụ việc cũng là lời nhắc nhở: Khi cho thuê nhà hoặc giao dịch với người khác, cần tìm hiểu kỹ lưỡng, bởi lòng tốt đặt sai chỗ có thể mang lại rắc rối khôn lường.