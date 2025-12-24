Với tinh thần trách nhiệm của lái xe và nhân viên bán vé, toàn bộ số tiền sau đó đã được tìm thấy và trao trả nguyên vẹn cho người đánh rơi.

Theo thông tin từ đơn vị vận hành xe buýt, khoảng 10h45 ngày 23/12/2025, ông Đặng Văn Nghị (SN 1958) đi xe buýt tuyến 62, biển kiểm soát 29B-197.66, xuất phát từ Bến xe Yên Nghĩa. Khi xuống xe tại điểm dừng Nhà máy Pin Văn Điển, ông Nghị hoảng hốt phát hiện rơi ví trên xe.

Chiếc ví có chứa 32,4 triệu đồng tiền mặt - toàn bộ số tiền ông Nghị tích cóp và vay mượn để nộp viện phí điều trị bệnh. Trong lúc lo lắng, ông đã liên hệ với đường dây nóng của tổng đài xe buýt để trình báo sự việc.

Ngay sau đó, ông nhận được thông tin phản hồi: lái xe Nguyễn Thanh Tùng và nhân viên bán vé Nguyễn Đình Thắm của chuyến xe trên đã phát hiện chiếc ví trong quá trình kiểm tra xe sau ca chạy. Hai nhân viên đã nhanh chóng bàn giao ví cùng toàn bộ tài sản bên trong về trụ sở Trung tâm Tân Đạt theo đúng quy trình.

Ông Đặng Văn Nghị đến trụ sở đơn vị để nhận lại chiếc ví cùng số tiền đánh rơi.

Chiều ngày 24/12/2025, ông Đặng Văn Nghị được hướng dẫn đến trụ sở đơn vị để nhận lại chiếc ví. Toàn bộ số tiền 32,4 triệu đồng cùng giấy tờ cá nhân vẫn còn nguyên vẹn.

Xúc động khi nhận lại tài sản, ông Nghị bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm và trung thực của lái xe, nhân viên bán vé cũng như sự hỗ trợ kịp thời từ đơn vị vận hành xe buýt.

Sự việc không chỉ giúp hành khách vượt qua khó khăn trước mắt mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về đội ngũ người lao động ngành vận tải hành khách công cộng, góp phần xây dựng niềm tin và văn hóa ứng xử văn minh trên các tuyến xe buýt.