Tờ Irish Star đưa tin vụ việc xảy ra vào sáng 17/3. Hình ảnh được các nhân chứng có mặt tại hiện trường ghi lại cho thấy nam hành khách, chưa rõ danh tính, cởi trần và liên tục đập phá, quăng ghế chờ khắp nơi.

Kẻ gây rối được cho là còn làm hỏng thiết bị kiểm tra kích thước hành lý.

Ảnh cắt từ clip

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng an ninh sân bay đã có mặt tại hiện trường để khống chế nam hành khách say xỉn.

“Lực lượng an ninh ở sân bay Dublin đã ngăn chặn hành vi phá hoại của nam hành khách. Người này đến sân bay trong tình trạng say xỉn, do bị lỡ chuyến bay nên bực tức và gây ra thiệt hại đáng kể cho sân bay", đại diện sân bay cho biết trong một tuyên bố.

Ảnh: X/aviationbrk

“Chúng tôi đã bàn giao đối tượng cho cảnh sát và hy vọng vụ việc sẽ được xử lý một cách thỏa đáng theo pháp luật. Chúng tôi cũng sẽ đưa cá nhân này vào danh sách cấm tới sân bay Dublin trọn đời”, người đại diện nói thêm.

Vụ việc xảy ra vào sáng sớm ngày lễ Thánh Patrick, thời điểm lượng người qua lại tại sân bay Dublin rất đông.

Ngày 18/3, đại diện sở cảnh sát Garda xác nhận rằng một người đàn ông đã bị bắt giữ "vì liên quan đến các vụ phá hoại tại nhà ga 1, sân bay Dublin". Cơ quan này cho biết thêm rằng, nam hành khách đã bị buộc tội và sẽ phải ra hầu tòa tại Dublin trong thời gian tới đây.