XEM CLIP:

Dọc bờ kè sông Cái đoạn qua phường Tam Hiệp và phường Trấn Biên (tỉnh Đồng Nai), xuất hiện "phố ẩm thực" tự phát với hàng loạt gian hàng, bàn ghế kê sát nhau.

Theo ghi nhận của VietNamNet, tuyến kè ven sông Cái (nhánh của sông Đồng Nai) chạy qua 2 phường Tam Hiệp và Trấn Biên đang bị người dân tận dụng để kinh doanh hàng quán ăn uống. Cả đoạn kè dài hơn 1km nay điểm kinh doanh ăn nhậu đông đúc, hoạt động nhộn nhịp từ chiều tối đến đêm khuya.

Một tuyến hành lang kè ven sông ở phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai bị lấn chiếm để kinh doanh. Ảnh: Hoàng Anh

Nhiều hàng quán bày bàn ghế ra sát mép kè, nối tiếp là các gian bếp dựng tạm bợ, lợp mái để làm khu vực chế biến, nấu nướng phục vụ thực khách.

Một số nơi, người dân còn kéo dây điện tạm, giăng đèn lồng nhiều màu dọc theo lan can, tạo thành một dãy phố ẩm thực “bất đắc dĩ” ngay trên hành lang kè ven sông. Hệ thống đèn led còn quấn quanh lan can, chằng chịt từ quán này sang quán khác, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cháy nổ.

Không chỉ vậy, một số khu vực còn được tận dụng đặt vật dụng sinh hoạt của quán,… chắn lối đi lại của người dân ở khu vực vốn là nơi người dân thường xuyên tập thể dục mỗi ngày.

Nhiều dây điện chằng chịt tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cháy nổ ở phường Trấn Biên. Ảnh: Hoàng Anh

Ông Hồ Văn Duy, người dân phường Tam Hiệp cho biết, tình trạng lấn chiếm bờ kè đã diễn ra nhiều tháng nay nhưng chưa thấy cơ quan chức năng xử lý.

“Trước đây đoạn kè này rất thông thoáng, là nơi người dân đi dạo, tập thể dục. Giờ bị chiếm gần hết, đi bộ cũng không còn chỗ, chưa kể rác thải, khói bếp và tiếng ồn gây khó chịu”, ông Duy bức xúc.

Theo tìm hiểu, khu vực này vốn là hành lang bảo vệ kè sông Cái, công trình này do nhà nước quản lý, nhưng đã bị các hộ dân chiếm dụng làm nơi kinh doanh dịch vụ ăn uống tự phát, không đảm bảo an toàn.

Nhiều quán kê cả bếp nấu nướng ở hành lang bờ kè ven sông để phục vụ khách. Ảnh: Hoàng Anh

Ông Nguyễn Duy Tân, Chủ tịch UBND phường Trấn Biên cho biết, địa phương đã nắm được tình trạng lấn chiếm trên và nhắc nhở các hộ dân. Nếu tình trạng vẫn còn tiếp diễn, lực lượng chức năng phường sẽ kiên quyết xử lý, lập biên bản theo đúng quy định pháp luật.

Một lãnh đạo phường Tam Hiệp cũng cho biết, đã nắm được thông tin và sẽ cho lực lượng chức năng phường xác minh, xử lý.