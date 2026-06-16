"Thước đo" tài năng thanh nhạc hàng đầu Việt Nam trở lại, VTV vừa thông báo Sao Mai 2026 chính thức mở đơn đăng ký để tìm kiếm "nghệ sĩ" thực thụ với tư duy âm nhạc rõ ràng.

Những năm cuối thập niên 1990 đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của truyền hình Việt Nam. Liên hoan Tiếng hát truyền hình toàn quốc - tiền thân của Sao Mai - là cuộc thi âm nhạc truyền hình đầu tiên phát sóng trên VTV mở ra một chương hoàn toàn mới cho âm nhạc Việt.

PGS Tân Nhàn là tên tuổi bước ra từ sân khấu Sao Mai. Ảnh: FBNV

Ngay từ những mùa đầu tiên, Sao Mai đã định hình rõ bản sắc riêng - không phải một cuộc đua giải trí mà là một sân khấu nghệ thuật có chiều sâu, nơi âm nhạc truyền thống Việt Nam được đặt ở vị trí trung tâm.

Ca sĩ Trọng Tấn, TS.Anh Thơ, PGS.Tân Nhàn - những giọng ca được coi là hàng đầu của dòng nhạc dân gian, thính phòng Việt Nam hôm nay - đều bước ra từ sân khấu Sao Mai. Họ không chỉ trở thành ca sĩ nổi tiếng mà còn gìn giữ và lan tỏa âm nhạc truyền thống qua nhiều thế hệ khán giả.

VTV cho biết mùa giải năm nay mở cửa đón thí sinh từ ngày 16/6-30/7/2026, dành cho các giọng ca từ 18 đến 30 tuổi. Vòng tuyển sinh diễn ra tại Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ từ ngày 31/7-2/8/2026 và từ ngày 7/8-9/8 tại Đài Truyền hình Việt Nam.

Thưởng thức giọng hát của Tân Nhàn: