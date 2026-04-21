Khi nghèo đói không cản được giấc mơ

Doanh nhân Ni Ko La sinh ngày 28/2/1990 tại một làng nhỏ vùng núi hẻo lánh phía đông nam Đà Lạt (Lâm Đồng), trong một gia đình làm nông đông con. Tuổi thơ của anh gắn với những con đường đất đỏ, với việc phụ cha mẹ cày ruộng, chăn trâu từ sớm.

“Có lẽ xuất phát điểm khó khăn giúp tôi hiểu rằng, nếu không cố gắng thì sẽ không có cơ hội nào đến”, nhà sáng lập, CEO Công ty Cổ phần Năng lượng xanh Việt Nam và toàn cầu (Green Power) chia sẻ.

Sẵn niềm yêu thích với các vấn đề kỹ thuật, lại được truyền cảm hứng từ ông nội, một người Nhật Bản đam mê điện và cơ khí, năm 2010, Ni Ko La rời quê hương vào TP.HCM học ngành cơ khí chế tạo máy.

Bước ngoặt đến vào năm 2014, khi anh hợp tác cùng một doanh nhân thành lập một công ty cổ phần tại Quảng Trị. Dự án đang triển khai thì biến cố xảy ra, khiến mọi kế hoạch dang dở.

Thất bại đầu đời không khiến Ni Ko La chùn bước. Anh tiếp tục sang Thái Lan học hỏi, mở rộng hiểu biết về lĩnh vực năng lượng, trước khi trở về Việt Nam và thành lập Green Power vào năm 2016, đánh dấu bước khởi đầu trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Một khoảnh khắc giản dị nhưng đầy năng lượng tích cực, sẵn sàng cho những hành trình phía trước.

Những năm đầu khởi nghiệp của Ni Ko La không hề dễ dàng. Sinh ra ở vùng quê nghèo, thiếu mối quan hệ và nguồn lực, Ni Ko La bắt đầu mọi thứ từ tay trắng. Có thời điểm, anh sống trong những căn phòng trọ tồi tàn ở Tân Phú - TP.HCM, làm thêm đủ nghề từ thợ hồ đến nhân viên bất động sản để có tiền duy trì công ty.

“Khởi nghiệp với tôi là chuỗi ngày đi qua hết thất vọng này đến thất vọng khác, nhưng tôi học cách chấp nhận và tiếp tục bước đi”, Ni Ko La nói.

Trong hơn một thập kỷ thành lập công ty, không ít lần Ni Ko La đứng trước ranh giới từ bỏ. Những sự cố kỹ thuật gây thiệt hại lớn, như cháy inverter khiến công ty chịu tổn thất hơn 2 tỷ đồng, hay quãng thời gian dài điều trị bệnh sau dịch Covid-19 đã đẩy anh vào tình thế kiệt quệ. “Có những lúc tôi nghĩ mình không thể tiếp tục. Nhưng rồi, chính những thử thách đó lại giúp mình hiểu rõ hơn vì sao mình bắt đầu”, đại diện Green Power nhấn mạnh.

Green Power và triết lý “xanh” trên hành trình phát triển bền vững

Thành lập doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường năng lượng tái tạo tại Việt Nam còn mới mẻ, Ni Ko La nhìn thấy cơ hội lớn từ nhu cầu điện sạch, giá rẻ và xu hướng phát triển bền vững. Vị CEO đánh giá rằng, với một quốc gia đang phát triển như Việt Nam, điện mặt trời không chỉ là lựa chọn, mà là hướng đi tất yếu.

Vì vậy, Green Power được anh định hướng trở thành đơn vị cung cấp giải pháp năng lượng mặt trời toàn diện, từ tư vấn, lắp đặt đến bảo trì, nghiên cứu và phát triển công nghệ. Doanh nghiệp cũng mở rộng sang các lĩnh vực như tái chế tấm pin, phục hồi ắc quy, hướng đến vòng đời bền vững của sản phẩm năng lượng.

Xuất phát là một đơn vị thương mại và thi công, Green Power dần tích lũy kinh nghiệm, nguồn lực và chuyển mình sang vai trò nhà đầu tư. Theo Ni Ko La, đây là bước đi tự nhiên, phản ánh sự trưởng thành của doanh nghiệp.

Đến nay, Green Power đã tham gia nhiều dự án, với các đối tác như CMEC, First Solar, Seraphim, Trina Leapton Solar.., cùng các dự án điện mặt trời và trung tâm thương mại tại nhiều địa phương.

Triết lý kinh doanh của vị doanh nhân là đặt uy tín lên hàng đầu, đề cao trách nhiệm và hướng đến lợi ích hài hòa. Đồng thời, mọi dự án đều được định hướng theo con đường “xanh”, vừa tạo giá trị kinh tế, vừa bảo vệ môi trường.

Theo Ni Ko La, trong 5-10 năm tới, ngành năng lượng tại Việt Nam sẽ phát triển nhanh cả về quy mô và chất lượng, với xu hướng chuyển dịch rõ rệt sang năng lượng tái tạo. Không chỉ nguồn điện, các giải pháp công nghệ, tự động hóa và tối ưu vận hành cũng sẽ đóng vai trò quan trọng.

Để đón đầu xu hướng, Green Power tập trung xây dựng nền tảng tài chính, tối ưu dòng tiền và chuẩn bị nguồn lực cho các kế hoạch dài hạn.

Sau hơn một thập kỷ dấn thân vào kinh doanh, đến nay, điều khiến doanh nhân Ni Ko La tự hào không chỉ là những dự án năng lượng tái tạo, mà còn là hành trình kết nối con người. Những hoạt động như “Green Power Day”, hay việc lắp đặt hệ thống điện mặt trời cho nhà thờ, nhà chùa, hỗ trợ các vùng quê nghèo hải đảo… là minh chứng cho giá trị xã hội mà doanh nghiệp theo đuổi.

“Chúng tôi không chỉ xây dựng hệ thống điện, mà còn muốn lan tỏa một cách sống có trách nhiệm với môi trường và cộng đồng”, lãnh đạo Green Power chia sẻ.

