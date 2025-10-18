Tiếp nối thành công của các mùa Wine Festival trước đây, Công ty TNHH Đa Lộc và thương hiệu bán lẻ WeWine đồng tổ chức, mang lễ hội vang WineFest 2025 trở lại thị trường Việt Nam. Đây là sự kiện đánh dấu cột mốc 30 năm hành trình lan tỏa tinh hoa vang trên đất Việt, hứa hẹn mang đến "đại tiệc giác quan" bùng nổ và những trải nghiệm vị giác đỉnh cao chưa từng có.

Sự kiện sẽ diễn ra trong 3 ngày liên tiếp tại 3 thành phố lớn, mang đến Hà Nội - Đà Nẵng - TP.HCM những ngày hội sôi động. Với sự tham gia của 70 thương hiệu đẳng cấp đến từ 9 quốc gia danh tiếng (Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Argentina, Chile, Mỹ, Úc, New Zealand, Nam Phi), sự kiện hứa hẹn đưa thực khách vào hành trình chu du vị giác đến với đỉnh cao của thế giới vang.

Tại sự kiện, du khách có cơ hội khám phá hơn 280 dòng vang hảo hạng. Ngoài ra, thực khách được tự do thưởng thức và gặp gỡ trên 30 chuyên gia đại diện thương hiệu. Từ đó, không chỉ tìm hiểu về văn hóa của các quốc gia mà còn được lắng nghe những câu chuyện thú vị đằng sau từng chai vang, giúp bạn "nghe", "hiểu" về vang và cảm nhận văn hóa đặc sắc ẩn sâu trong từng dòng vang.

Các mùa trước đó, lễ hội vang WineFest luôn thu hút đông đảo thực khách

Từ những chai vang cổ điển của Pháp, Ý, Tây Ban Nha, mang đậm dấu ấn truyền thống, đến những tuyệt phẩm sáng tạo từ Úc, Nam Phi, tất cả đều mang theo câu chuyện riêng về vùng đất, thổ nhưỡng và nghệ thuật làm vang đỉnh cao.

Không gian trải nghiệm đẳng cấp của sự kiện cũng sẽ giúp tôn vinh tinh hoa văn hóa vang thế giới.

Thời gian & Địa điểm: 14:00 - 17:00 Thứ Tư (22/10/2025): Hà Nội - Pan Pacific Hanoi, 1 Thanh Niên, phường Ba Đình Thứ Năm (23.10.2025): Đà Nẵng - Hilton Da Nang, 50 Bạch Đằng, phường Hải Châu Thứ Sáu (24/10/2025): TP.HCM - Pullman Saigon Centre, 148 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh Giá vé: Hà Nội - TP.HCM: 1.320.000 VNĐ Đà Nẵng: 1.100.000 VNĐ Website: https://winefest.vn/

Lệ Thanh