Ngày 25/11/2026, Nhà máy lọc dầu Dung Quất ghi dấu cột mốc 60 triệu giờ công an toàn, thành quả của hơn 12 năm xây dựng văn hóa an toàn (từ 2/6/2014) với sự nỗ lực của tập thể người lao động BSR cùng các nhà thầu, đối tác.

Hơn 12 năm bền bỉ xây dựng văn hóa an toàn

Theo thống kê, NMLD Dung Quất lần lượt chinh phục các cột mốc: 10 triệu giờ công an toàn vào tháng 2/2017; 20 triệu giờ vào tháng 2/2019; 30 triệu giờ vào tháng 3/2021; 40 triệu giờ vào tháng 7/2023; 50 triệu giờ vào tháng 2/2025 và cán mốc 60 triệu giờ vào tháng 11/2026. Mỗi bước tiến phản ánh quá trình duy trì kỷ luật vận hành, chủ động nhận diện nguy cơ và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình an toàn trên toàn nhà máy.

Ban lãnh đạo BSR chúc mừng cột mốc 60 triệu giờ công an toàn

Với BSR, dấu mốc này vừa là thành quả bảo vệ người lao động, tài sản và môi trường, vừa là nền tảng duy trì sản xuất an toàn, ổn định và hiệu quả. Để giữ vững thành tích, BSR triển khai đồng bộ giải pháp quản trị, kiểm tra giám sát hiện trường; thường xuyên nâng cao nhận thức, kỹ năng cho người lao động và phối hợp chặt chẽ với nhà thầu, đối tác để kiểm soát rủi ro.

Trong năm 2026, BSR tập trung bảo đảm vận hành ổn định với mục tiêu “Không có tai nạn lao động mất ngày công, không có sự cố cháy nổ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh”. Chương trình làm giàu Văn hóa An toàn đã tổ chức 10 buổi tuyên truyền an toàn định kỳ hằng tháng (HSE Mass TBT) cho nhà thầu, 2 đợt HSE Meeting cho người lao động BSR; duy trì hiệu quả các chương trình SAO, SAC và kiểm tra ATSKMT cấp lãnh đạo.

Ban An toàn Chất lượng đã chấm điểm, xử lý 28.647 thẻ SAO an toàn, 4.220 SAO không an toàn; phát hành 5.812 thẻ SAC Xanh thưởng, 235 SAC Vàng và 36 SAC Đỏ để kịp thời khen thưởng, nhắc nhở và chấn chỉnh.

Chủ động phòng ngừa, nâng cao năng lực ứng phó sự cố

Đối với một nhà máy lọc dầu, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) là nhiệm vụ trọng tâm bởi đặc thù vận hành liên tục, luôn tồn chứa khối lượng lớn dầu thô, khí và sản phẩm dễ cháy nổ. BSR luôn chú trọng đầu tư, duy trì hệ thống PCCC đồng bộ, hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và quy chuẩn Việt Nam.

Người lao động BSR luyện tập ứng phó, xử lý các tình huống khẩn cấp tại NMLD Dung Quất

Hiện nay, NMLD Dung Quất có khoảng 4.000 thiết bị PCCC các loại như hệ thống báo cháy tự động, đầu dò khí cháy, khí độc, đầu dò lửa, hệ thống chữa cháy cố định bằng nước, bọt foam, khí chữa cháy cùng phương tiện chữa cháy di động chuyên dụng. Tất cả đều được kiểm tra, kiểm định, hiệu chuẩn và bảo dưỡng định kỳ. Riêng năm 2026, BSR bảo dưỡng hơn 3.000 thiết bị và cập nhật 15 tài liệu quy trình, hướng dẫn chăm sóc hệ thống PCCC nhằm duy trì độ tin cậy, phát hiện sớm và cảnh báo kịp thời.

Song song đó, lực lượng PCCC&CNCH chuyên ngành gồm 46 đội viên (1 Đội trưởng, 3 Đội phó) trực 2 ca/4 kíp, 24/24 giờ tại Nhà máy, kết hợp lực lượng kiêm nhiệm tại các khu vực sản xuất theo phương châm “4 tại chỗ”.

Công tác đào tạo, huấn luyện PCCC&CNCH được triển khai bài bản hằng năm, kết hợp lý thuyết và thực hành sử dụng phương tiện chữa cháy, thoát nạn. Năm 2026, BSR tổ chức hơn 120 lượt diễn tập cháy nổ, cứu nạn cứu hộ phối hợp Cảnh sát PCCC&CNCH tỉnh Quảng Ngãi, sát đặc thù từng phân xưởng, khu bể chứa và cảng xuất sản phẩm.

Cột mốc 60 triệu giờ công an toàn khẳng định vai trò then chốt của văn hóa an toàn tại BSR, giữ vững kỷ luật để mỗi người lao động đều về nhà an toàn sau mỗi ca làm việc.

Trong thư chúc mừng người lao động và các nhà thầu, đối tác, Tổng Giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng chia sẻ: “60 triệu giờ công an toàn không đơn thuần là một con số, mà là minh chứng cho hàng triệu hành động đúng, hàng triệu lựa chọn an toàn và tinh thần trách nhiệm được thể hiện trong từng công việc mỗi ngày. Thành quả này khẳng định hiệu quả của hệ thống quản trị an toàn, sự trưởng thành trong Văn hóa An toàn BSR và cam kết nhất quán trong việc đặt con người, tài sản và môi trường ở vị trí ưu tiên hàng đầu, hướng tới hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn, liên tục, ổn định và hiệu quả”.

Theo lãnh đạo BSR, thành quả càng có ý nghĩa khi doanh nghiệp bước vào giai đoạn phát triển mới với tinh thần “Năng lượng mới - Kỷ nguyên mới”, lấy an toàn làm giá trị cốt lõi để đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và vươn tầm quốc tế.

(Nguồn: BSR)