'Ông lớn' điện mặt trời lỗ gần 28 tỷ đồng; lọc dầu Nghi Sơn báo lãi đậm; không có chuyện mở rộng giám sát rửa tiền sang khách VIP, lãnh đạo ngân hàng; Việt Nam lần đầu chế tạo thiết bị điện cốt lõi 500kV;... là những tin tức chú ý trong tuần.

'Ông lớn' điện mặt trời lỗ gần 28 tỷ, vốn chủ sở hữu giảm

Công ty TNHH Điện Mặt Trời Trung Nam Thuận Nam vừa công bố báo cáo định kỳ về tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2026.

Theo đó, công ty này báo lỗ sau thuế 27,63 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp giảm hơn 72% so với cùng kỳ, trong khi tổng nợ phải trả lên gần 9.800 tỷ đồng.

Được biết, điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam nằm trong nhóm 173 các dự án năng lượng tái tạo bị vướng cơ chế giá chuyển tiếp chưa được tháo gỡ, dẫn đến bị ảnh hưởng dòng tiền và hiệu quả tài chính.

‘Ông lớn’ lọc dầu Nghi Sơn nối lại nhập dầu thô Kuwait, báo lãi đậm trong 8 tháng

Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 14.000 tỷ đồng trong 8 tháng đầu năm 2026, đồng thời nối lại nhập khẩu dầu thô từ Kuwait sau khoảng 5 tháng gián đoạn nguồn cung.

Thông tin trên được lãnh đạo lãnh đạo Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn chia sẻ với báo chí trong chuyến tham quan thực tế tại nhà máy ngày 2/10.

Ngân hàng rao bán khoản nợ trăm tỷ của Công ty Amity (Công ty Nghệ Sĩ Quyền Linh cũ)

Agribank Chi nhánh Bình Thạnh vừa thông báo bán đấu giá tài sản là toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Amity (tên cũ: Công ty TNHH Nghệ Sĩ Quyền Linh).

Khoản nợ hơn 125 tỷ đồng của Công ty Amity được bảo đảm bằng quyền sử dụng đất có nguồn gốc là tài sản nằm trong vụ án Minh Phụng.

Ngân hàng rao bán khoản nợ 68,7 tỷ đồng của doanh nghiệp liên quan Út 'trọc'

Agribank Chi nhánh Nhà Bè vừa thông báo bán đấu giá toàn bộ khoản nợ hơn 68,72 tỷ đồng của Công ty Cổ phần TM Nước giải khát Khánh An (Công ty Khánh An) theo hợp đồng cấp tín dụng ngày 4/7/2017 ký giữa Agribank Chi nhánh Nhà Bè và Công ty Khánh An.

Khánh An từng là cổ đông lớn của Cienco 1, nằm trong nhóm doanh nghiệp liên quan Đinh Ngọc Hệ (Út trọc).

Việt Nam lần đầu chế tạo thiết bị điện cốt lõi 500kV, giảm phụ thuộc nhập khẩu

Việt Nam khởi động dự án nghiên cứu, chế tạo cuộn kháng bù ngang 500 kV phục vụ hệ thống truyền tải điện quốc gia, từ đó góp phần tăng cường an ninh năng lượng và giảm phụ thuộc hàng nhập khẩu.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án - Ảnh: EVN

Cuộn kháng bù ngang có chức năng hấp thụ công suất phản kháng dư phát sinh từ điện dung của đường dây, đặc biệt khi các tuyến siêu cao áp vận hành ở chế độ tải thấp. Trên lưới điện 500 kV, thiết bị góp phần hạn chế quá điện áp, hỗ trợ ổn định hệ thống và nâng cao hiệu quả truyền tải điện năng.

Không có chuyện mở rộng giám sát rửa tiền sang khách VIP, lãnh đạo ngân hàng

Gần đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang xin ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định về trình tự, thủ tục giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng.

Tuy nhiên, cơ quan này cho biết thông tin dư luận hiện nay đang có một số thông tin chưa đúng về bản chất pháp lý và một số quy định tại dự thảo.

NHNN khẳng định dự thảo Thông tư giám sát phòng, chống rửa tiền không đưa khách VIP hay lãnh đạo ngân hàng vào diện giám sát riêng mà chỉ yêu cầu các tổ chức tín dụng báo cáo, phân loại thông tin để phục vụ đánh giá rủi ro tổng thể.

Vốn ngoại vào Việt Nam vượt 50 tỷ USD, lộ diện quốc gia 'rót' nhiều nhất

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tính đến ngày 30/9/2026, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Tổng vốn này gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, vốn FDI thực hiện tại Việt Nam trong 9 tháng năm 2026 ước đạt 21,07 tỷ USD, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức thực hiện cao nhất trong 9 tháng của 5 năm qua.

GDP 9 tháng tăng 9,01%, CPI tăng 4,52%

Tại họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 sáng 3/10, bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê (Bộ Tài chính), cho biết, kinh tế trong nước tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và đạt kết quả tích cực.

Theo đó, GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, CPI tăng 4,52%, trong khi lạm phát cơ bản tăng 4,26%. Kết quả này tạo nền tảng để Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay.

Khai trương cặp cửa khẩu An Giang - Campuchia, hướng tới 1,2 tỷ USD hàng hóa

Ngày 3/10, UBND tỉnh An Giang phối hợp với chính quyền tỉnh Kandal (Campuchia) tổ chức lễ khai trương cặp cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình - Chrey Thom.

Cặp cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình - Chrey Thom chính thức khai trương, mở thêm tuyến kết nối An Giang với Campuchia và khu vực ASEAN, hướng tới mục tiêu đưa giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu đạt 1,2 tỷ USD vào năm 2030.

Toàn bộ cổ phiếu trên HNX sẽ chuyển sang HOSE vào cuối tháng 12

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) vừa công bố kế hoạch và các mốc thời gian thực hiện việc chuyển cổ phiếu niêm yết từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE), theo lộ trình sắp xếp lại thị trường chứng khoán.

Theo kế hoạch, ngày 23/12/2026 sẽ là phiên giao dịch cuối cùng của toàn bộ cổ phiếu niêm yết trên HNX. Sau hai ngày tạm ngừng giao dịch, các mã này sẽ chính thức giao dịch tại HOSE từ ngày 28/12.

Công bố kết luận thanh tra Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 8

Thanh tra NHNN mới đây đã ban hành Kết luận thanh tra số 53/KL-TTNH2 về việc thanh tra NHNN chi nhánh Khu vực 8 giai đoạn 31/3/2025 đến 31/3/2026.

Thanh tra NHNN kết luận NHNN chi nhánh Khu vực 8 chưa đảm bảo đầy đủ trình tự, thủ tục tiến hành cuộc thanh tra về báo cáo kết quả thanh tra, kết luận thanh tra chưa xác định rõ tính chất, mức độ, hậu quả.