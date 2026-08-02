Trung đoàn Tàu ngầm Hải quân 196 (Trung đoàn 196) vừa đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Ngày này của 30 năm trước (2/8/1996), trước yêu cầu bảo vệ chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa trong tình hình mới, Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Trung đoàn 196 Hải quân - đơn vị tàu ngầm đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Theo Thượng tá Phạm Văn Sơn, Chính ủy Trung đoàn 196, sự kiện này đánh dấu một bước phát triển mới trong quá trình xây dựng lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam, đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chuẩn Đô đốc Đỗ Quốc Ân trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Trung đoàn 196 Hải quân hôm 31/7. Ảnh: Báo Hải quân

Nhìn lại chặng đường 3 thập kỷ, Thượng tá Phạm Văn Sơn cho biết, những ngày đầu thành lập là quãng thời gian đầy thử thách. Đơn vị tiếp cận loại khí tài mới, hiện đại và đặc biệt phức tạp, trong khi tài liệu chuyên ngành bằng tiếng nước ngoài thiếu đồng bộ, cơ sở hạ tầng còn nhiều thiếu thốn, đội ngũ cán bộ kỹ thuật chưa được đào tạo chuyên sâu về tàu ngầm.

"Tổ quốc gọi, Biển sâu không sờn chí" trở thành tinh thần xuyên suốt của những thế hệ cán bộ, chiến sĩ đầu tiên. Theo Thượng tá Phạm Văn Sơn, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn qua các thời kỳ xác định khâu đột phá là đào tạo con người, bởi "khi con người giỏi, tổ chức chặt, trang bị tốt thì sức mạnh tổng hợp của đơn vị được nhân lên gấp bội".

Đơn vị đã phát động phong trào học tập, nghiên cứu, "khơi sâu, tìm kỹ" từng sơ đồ khối, từng nguyên lý vận hành. Những cán bộ được cử đi đào tạo ở nước ngoài sau khi trở về tiếp tục truyền đạt kiến thức cho đồng đội. Từng bước, lớp cán bộ, thủy thủ tàu ngầm đầu tiên của đơn vị làm chủ hoàn toàn trang bị tàu ngầm và khí tài đặc chủng, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong mọi chuyến hải trình.

Theo Chính ủy Trung đoàn 196, chính từ "những viên gạch đầu tiên" ấy, lực lượng tàu ngầm, một lực lượng chiến đấu đặc biệt tinh nhuệ của Quân đội nhân dân Việt Nam từng bước được hình thành.

Bản lĩnh "thép" của người lính tàu ngầm

Sau 3 thập kỷ phát triển, Trung đoàn 196 được xác định là lực lượng nòng cốt của lực lượng tàu ngầm Hải quân, đảm nhiệm nhiệm vụ huấn luyện, quản lý và sẵn sàng chiến đấu trên các hướng chiến lược biển quan trọng.

Thượng tá Phạm Văn Sơn cho biết, đơn vị luôn coi huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, kiên trì phương châm "cơ bản, thiết thực, vững chắc", huấn luyện từ đơn giản đến phức tạp, từ hoạt động độc lập đến hiệp đồng với các lực lượng.

Điều được người chỉ huy đặc biệt nhấn mạnh không chỉ là khả năng làm chủ khí tài hiện đại mà còn là bản lĩnh của người lính tàu ngầm.

Thượng tá Sơn khẳng định, Trung đoàn đã xây dựng được bản lĩnh "thép" của người thủy thủ tàu ngầm. Họ làm việc trong không gian hẹp, điều kiện khắc nghiệt, áp lực cao nhưng luôn giữ được sự tỉnh táo, chính xác và kỷ luật tuyệt đối.

Bộ đội tàu ngầm ôn lại truyền thống của đơn vị

Song hành với huấn luyện, công tác kỹ thuật được xác định là "bệ đỡ" cho mọi thắng lợi. Theo Thượng tá Phạm Văn Sơn, nhiều đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật của cán bộ, nhân viên Trung đoàn đã được ứng dụng vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Nhờ đó, Trung đoàn nhiều năm là lá cờ đầu của Quân chủng về huấn luyện, kỷ luật, xây dựng chính quy và bảo đảm an toàn; nhiều tập thể, cá nhân được Nhà nước, Bộ Quốc phòng và Quân chủng Hải quân khen thưởng.

Bước vào giai đoạn mới, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trên Biển Đông còn nhiều diễn biến phức tạp, Trung đoàn 196 tiếp tục phát huy truyền thống "đoàn kết kỷ luật, bí mật linh hoạt, mưu trí anh dũng, quyết chiến quyết thắng".

Trung đoàn 196 tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, làm chủ chuyên sâu vũ khí, trang bị kỹ thuật; đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu khoa học quân sự, ứng dụng công nghệ mới trong bảo đảm kỹ thuật và hậu cần tàu ngầm.

"Kỷ niệm 30 năm thành lập là dấu mốc khẳng định sự trưởng thành toàn diện của Trung đoàn 196. Cán bộ, chiến sĩ hôm nay sẽ tiếp tục viết tiếp truyền thống, xây dựng đơn vị chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xứng đáng là lực lượng nòng cốt của Quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam", Thượng tá Phạm Văn Sơn chia sẻ.