Trong không khí trang nghiêm, trước tượng đài “Những người nằm lại phía chân trời”, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 196 Hải quân dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với 64 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh tại đảo Gạc Ma (thuộc quần đảo Trường Sa).

Chiến sĩ Trung đoàn 196 tưởng nhớ 64 liệt sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma

Trận chiến Gạc Ma diễn ra vào ngày 14/3/1988. Trong trận chiến chống xâm lược, 64 chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã vĩnh viễn nằm lại giữa biển sâu để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trên Biển Đông. Máu các anh hòa cùng biển cả, tạo thành một tượng đài bất tử về chủ nghĩa anh hùng cách mạng và tình yêu biển đảo Tổ quốc.

Cụm tượng đài "Những người nằm lại phía chân trời" với "Vòng tròn bất tử"

Hoạt động tưởng niệm là dịp để tuổi trẻ Trung đoàn 196 ôn lại truyền thống chiến đấu anh dũng của các thế hệ cha anh, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ bộ đội tàu ngầm tưởng nhớ 64 liệt sĩ quả cảm, trong giây phút cuối cùng vẫn giữ chặt lá cờ Tổ quốc trên tay để đánh dấu chủ quyền trên đá Gạc Ma

Trung đoàn 196 được thành lập ngày 2/8/1996, là đơn vị tàu ngầm đầu tiên của Hải quân nhân dân Việt Nam. Đơn vị có nhiệm vụ tổ chức huấn luyện, quản lý, chỉ huy và bảo đảm kỹ thuật cho lực lượng tàu ngầm - lực lượng mang tính chiến lược trong thế trận bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Tàu ngầm được xem là biểu tượng của “sức mạnh tàng hình” dưới lòng biển. Đây là loại vũ khí công nghệ cao, đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối, bí mật và kỷ luật nghiêm ngặt. Vì vậy, việc xây dựng một đơn vị làm “hậu phương chiến đấu” vững chắc cho lực lượng tàu ngầm có ý nghĩa chiến lược trong tiến trình hiện đại hóa Hải quân nhân dân Việt Nam.

Cùng với hoạt động tri ân tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, trong Tháng Thanh niên năm nay, Đoàn cơ sở Trung đoàn 196 còn phát động đợt thi đua cao điểm với nhiều hoạt động thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Các công trình, phần việc thanh niên tập trung cải tạo cảnh quan môi trường, củng cố thao trường, bãi tập, xây dựng đơn vị chính quy, xanh, sạch, đẹp.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động dân vận, văn hóa, thể thao, tọa đàm, diễn đàn thanh niên cũng được tổ chức sôi nổi, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho bộ đội, tạo khí thế thi đua phấn khởi trong toàn đơn vị.