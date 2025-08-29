“Nàng thơ” thanh lịch giữa lòng phố biển

Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, voco™ Ma Belle Danang by IHG sở hữu vị trí đắc địa đối diện bãi biển Mỹ Khê. Lựa chọn nghỉ dưỡng tại nơi đây, lữ khách chỉ mất vài phút đi bộ để có thể thỏa thích đắm mình trong làn nước trong xanh, vi vu dạo chơi trên bờ cát trắng mịn. Hơn thế nữa, vị trí khách sạn còn cận kề những danh lam thắng cảnh nổi tiếng nơi phố biển Đà Nẵng như Ngũ Hành Sơn, Bán đảo Sơn Trà, Cầu Vàng….

Khách sạn voco™ Ma Belle Danang by IHG lộng lẫy khoe sắc bên bãi biển Mỹ Khê

Những bức họa người phụ nữ là điểm nhấn thanh lịch cho không gian khách sạn

Đúng như tên gọi “Ma Belle” (Người đẹp của tôi), khách sạn thu hút mọi lữ khách ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Với ngôn ngữ thiết kế đầy thanh thoát, từng đường nét kiến trúc nơi đây như một lời mời gọi đầy e ấp gửi đến lữ khách phương xa.

Bước vào sâu bên trong, những bức tranh chân dung phái đẹp hiện diện xuyên suốt hành lang càng tôn vinh tổng thể không gian. Tất cả được ôm trọn trong ba gam màu pastel chủ đạo - sắc xanh ngọc thanh lịch, sắc vàng căng tràn năng lượng cùng sắc xám tro cân bằng.

Xanh, vàng, xám là ba gam màu chủ đạo trong thiết kế voco™ Ma Belle Danang by IHG

Mang trong mình tinh thần “voco life” tự do, voco™ Ma Belle Danang by IHG quyến rũ du khách bằng những trải nghiệm độc bản. Từ phút giây ngắm nhìn sắc chiều buông tại hồ bơi vô cực đến những đêm tiệc sôi động tại skybar - lữ khách có thể tận hưởng trọn vẹn mọi cung bậc cảm xúc trong hành trình nghỉ dưỡng.

Không chỉ đáp ứng nhu cầu giải trí, hệ tiện ích nơi đây còn hỗ trợ chăm sóc toàn diện sức khỏe thể chất với dịch vụ spa và phòng gym 24/7, tiếp thêm năng lượng bằng đại tiệc vị giác tinh tế tại hệ thống nhà hàng - lounge.

Sắc tím rực rỡ tại skybar của voco™ Ma Belle Danang by IHG

Grohe - Kỹ nghệ Đức nâng tầm trải nghiệm nghỉ dưỡng

Sau những khoảnh khắc đắm chìm tại hệ tiện ích phong phú, voco™ Ma Belle Danang by IHG tiếp tục mang đến lữ khách trải nghiệm “Niềm vui thuần khiết” từ dòng chảy Grohe.

Bước vào không gian phòng tắm, lữ khách ngay lập tức bị thu hút bởi điểm nhấn tinh xảo từ vòi chậu Essence. Thân vòi vươn cao kết hợp cùng lớp phủ Chrome StarLight lấp lánh đồng điệu cùng kiến trúc đậm chất thơ của voco Ma Belle. Tinh thần nữ tính này còn được khắc họa qua những đường cong mềm mại, liền mạch của bàn cầu Eurostyle. Hoàn thiện bức họa thanh thoát ấy là lớp men sứ PureGuard tinh khôi vẹn nguyên như lần đầu sử dụng.

Lavabo Eurocube chinh phục ánh nhìn với đường nét thiết kế tinh xảo

Đối lập với vẻ đẹp mềm mại của vòi chậu Essence và bàn cầu Eurostyle, Lavabo Eurocube nổi bật với thiết kế hình khối vuông vắn ấn tượng cùng bề mặt sáng trong như gương, trở thành điểm nhấn khác biệt trong tổng thể kiến trúc.

Sen tắm Euphoria mang đến trải nghiệm thư giãn như ở spa

Khép lại hành trình trải nghiệm, cây sen tắm Grohe Euphoria chinh phục người dùng bằng tia nước DreamSpray êm mượt như massage tại spa. Không dừng lại ở đó, công nghệ Thermostat giữ cho nhiệt độ dòng chảy ổn định, cuốn trôi mọi muộn phiền thường nhật, nâng tầm trải nghiệm tắm thành một nghi thức kết nối với chính mình.

Grohe - Điểm nhấn thanh lịch tại không gian “Nàng thơ” voco™ Ma Belle Danang by IHG

Sau những guồng quay tất bật của cuộc sống, voco™ Ma Belle Danang by IHG chính là trạm dừng lý tưởng để lắng nghe cơ thể, nuôi dưỡng tâm hồn và tái tạo nguồn năng lượng mới. Nâng niu từng trải nghiệm ấy, dòng chảy Grohe kết hợp giữa thiết kế tinh tế cùng kỹ nghệ Đức đẳng cấp là chất xúc tác đưa lữ khách kết nối sâu thẳm nội tâm chính mình.

Lệ Thanh