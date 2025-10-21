Dấu ấn chuyên môn qua các thử thách

Trải qua 15 năm, Vietnam’s Next Top Model vẫn giữ vững sức hút và được xem là nơi đào tạo thế hệ người mẫu mới. Mùa giải 2025 được đánh giá là một trong những mùa có tính chuyên môn cao nhất, với loạt thử thách khắc nghiệt như chụp hình trên không, catwalk trên địa hình dốc, và đặc biệt là chụp dưới nước - thử thách “huyền thoại” của Vietnam’s Next Top Model. Những trải nghiệm khắc nghiệt này trở thành bệ phóng giúp thí sinh vượt qua giới hạn, đối diện nỗi sợ và khẳng định bản lĩnh.

Một trong những điều làm nên chất riêng của Vietnam's Next Top Model chính là đưa yếu tố truyền thống vào các thử thách chụp hình

Qua 10 tập phát sóng, chương trình mang đến góc nhìn sâu sắc về nghề người mẫu, nơi kỹ năng, tinh thần và đam mê đều được thử thách. Chuỗi master class do Host Thanh Hằng dẫn dắt cùng các chuyên gia như NTK Đức Hùng, Biên đạo Huỳnh Mến, Ca sĩ Võ Hạ Trâm, MC Tùng Leo hay Kiện tướng dancesport Hoàng Mỹ An giúp thí sinh hoàn thiện toàn diện về thể lực, phong thái và khả năng làm chủ sân khấu.

Thử thách photoshoot mang tên “Dance of the Muse” - concept chụp đôi lãng mạn, lần đầu được thực hiện tại các mùa giải Vietnam's Next Top Model

Những concept như “Blue Ballad” dưới nước - được đánh giá là bộ ảnh đẹp nhất lịch sử chương trình, hay bộ ảnh Trung Thu mang tinh thần Á Đông, chụp trên đồi cát với thông điệp “Kỷ nguyên vươn mình”, đều thể hiện đẳng cấp sáng tạo riêng của Vietnam’s Next Top Model. Bên cạnh đó, bài thi truyền cảm hứng về thanh niên Việt Nam trong kỷ nguyên mới cũng góp phần khắc họa hình ảnh người mẫu hiện đại - không chỉ đẹp mà còn truyền cảm hứng và lan tỏa giá trị tích cực.

Thí sinh chất lượng - sức hút của mùa giải

Từ hàng nghìn hồ sơ gửi về theo chủ đề “Sải bước thanh lịch”, chương trình chọn ra Top 15 gương mặt xuất sắc bước vào ngôi nhà chung. Qua từng thử thách, họ không ngừng tiến bộ, thể hiện tinh thần học hỏi và khát khao bứt phá - đúng với giá trị cốt lõi mà chương trình hướng đến: rèn luyện, phát triển và nâng tầm người mẫu Việt.

Các thí sinh Vietnam's Next Top Model 2025 đã gây ấn tượng tron thử thách chụp hình trên đồi cát với chủ đề “Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình” trong tập 4

Bên cạnh Quán quân Mai Hoa, nhiều thí sinh khác cũng gây ấn tượng mạnh. Trà My - “bé hạt tiêu” của mùa giải - ghi điểm bằng tinh thần chiến binh và khả năng thể hiện vượt trội dù có hạn chế về chiều cao. Giang Phùng được mệnh danh là “tắc kè hoa” bởi khả năng biến hóa linh hoạt, tư duy thời trang hiện đại. Mỹ Ngân gây bất ngờ với màn lột xác ngoạn mục, dám bước ra khỏi vùng an toàn. Các thí sinh khác như Bảo Ngọc, Ái Băng, Mi Lan, Tuyết Mai, Hằng Ngô, Uyên Đỗ… cũng góp phần tạo nên bức tranh đa sắc của mùa giải - 15 cá tính, 15 hành trình khác biệt nhưng chung khát vọng chạm đến đỉnh cao nghề mẫu.

Nếu ở những tập đầu, khán giả từng băn khoăn về tiêu chí của chương trình, thì khi khép lại, Vietnam’s Next Top Model 2025 đã chứng minhl;’ vị thế là một sân chơi nghiêm túc và chuyên nghiệp - nơi ươm mầm, đào tạo và mở ra cơ hội cho thế hệ người mẫu trẻ.

Chuyến đi Pháp - bước tiến vươn tầm quốc tế

Một điểm sáng nổi bật của mùa giải là chuyến trải nghiệm đặc biệt tại kinh đô thời trang Paris dành cho Top 3. Dưới sự hỗ trợ của MultiMedia JSC và BeU Models - đơn vị có hơn 15 năm kết nối quốc tế - các thí sinh được làm việc trực tiếp với những agency hàng đầu thế giới như Women Management, Elite, Ford, Next và Kult Models. Đây là cơ hội hiếm có với người mẫu Việt.

Đặc biệt, dưới sự đồng hành của bà Trần Nguyễn Thiên Hương - Tổng biên tập Harper’s Bazaar Vietnam, Top 3 đã thực hiện bộ ảnh thời trang tại Paris cùng ê-kíp quốc tế trong khuôn khổ Tuần lễ Thời trang Paris. Chuyến đi không chỉ là phần thưởng mà còn là “khóa huấn luyện thực chiến” khẳng định tầm nhìn dài hạn của chương trình trong việc đưa người mẫu Việt vươn ra thế giới.

Dàn ban giám khảo đầy tâm huyết của chương trình gồm Siêu mẫu Thanh Hằng, NTK Đỗ Mạnh Cường, Giám đốc sáng tạo Hà Đỗ và giám khảo khách mời - Tổng biên tập Happer's Bazaar Vietnam, bà Trần Nguyễn Thiên Hương

Hành trình trao quyền và lan tỏa cảm hứng

Thành công của Vietnam’s Next Top Model 2025 không chỉ dừng ở việc tìm ra Quán quân xứng đáng mà còn nằm ở sứ mệnh trao quyền - giúp thế hệ trẻ đam mê thời trang dám mơ lớn, dám bứt phá.

Chương trình có sự đồng hành của thương hiệu nước giặt xả 8 trong 1 Chanté - Hương Hoa Hồng Pháp, đối tác chiến lược cùng chia sẻ tầm nhìn về hình ảnh người mẫu thế hệ mới: thanh lịch, hiện đại và tràn đầy năng lượng, đúng với tinh thần “Sải bước thanh lịch cùng Chanté”.

Madame Trang Lê - Tổng đạo diễn và giám đốc sản xuất Chương trình cùng top 4 Vietnam's Next Top Model 2025

Vietnam’s Next Top Model 2025 đã khép lại đầy ấn tượng, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả và giới chuyên môn. Thành công của chương trình tiếp tục củng cố vị thế của MultiMedia JSC trong lĩnh vực sản xuất các chương trình truyền hình thực tế về thời trang và người mẫu hàng đầu Việt Nam. Hành trình của Mai Hoa và các thí sinh có thể đã kết thúc trên sân khấu, nhưng cánh cửa mới cho sự nghiệp người mẫu chuyên nghiệp đang mở ra trước mắt họ - tiếp nối sứ mệnh của Vietnam’s Next Top Model: đưa người mẫu Việt vươn tầm thế giới.

Ngọc Minh