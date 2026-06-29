Những mùa bưởi nuôi lớn giấc mơ giảng đường

Bước chân vào ngôi nhà của Đỗ Nhật Tân ở xã Tân Thuận Bình, tỉnh Đồng Tháp, điều dễ cảm nhận nhất không phải là sự thiếu thốn, mà là tình thương của những người thân đang cố gắng chở che nhau qua từng ngày.

Biến cố đến với Tân vào năm em học lớp 11. Mẹ em qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh tật, để lại khoảng trống lớn trong cuộc sống của hai anh em. Từ đó, tuổi trẻ của Tân gắn liền với vòng tay chăm sóc của ông bà ngoại và những tháng ngày cha phải xa quê đi làm ăn để kiếm tiền phụ giúp gia đình.

Đỗ Nhật Tân lớn lên trong sự chăm sóc của ông bà sau biến cố gia đình.

Ở tuổi mà nhiều người đã có thể an hưởng tuổi già, ông bà của Tân vẫn cần mẫn chăm sóc từng gốc bưởi, từng mùa trái. Những vụ thu hoạch nối tiếp nhau không chỉ mang theo niềm hy vọng về một khoản thu nhập, mà còn là tiền học, tiền sách vở và những chi phí sinh hoạt của hai đứa cháu đang tuổi đến trường.

Lớn lên trong hoàn cảnh ấy, Tân hiểu rằng con đường đến giảng đường không được trải bằng sự đủ đầy, mà bằng những tháng ngày chắt chiu của gia đình, những mùa bưởi vun trồng bằng mồ hôi và sự hy sinh thầm lặng của ông bà ngoại.

Hiện em đang là sinh viên năm 3 ngành Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Tiền Giang. Tân luôn nỗ lực học tập với mong muốn sớm có công việc ổn định để phụ giúp gia đình và san sẻ phần nào những gánh nặng mà ông bà đã gánh vác suốt nhiều năm qua.

Giấc mơ đại học trở thành hy vọng của cả gia đình

Phía sau hành trình đến giảng đường của Trương Minh Thịnh là những tháng ngày gia đình gồng gánh với cuộc sống mưu sinh. Mẹ em mắc bệnh tâm thần nhiều năm và không còn khả năng lao động. Từ đó, cha em trở thành chỗ dựa duy nhất của cả gia đình, cần mẫn theo các công trình xây dựng để kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Trương Minh Thịnh luôn nỗ lực học tập dù gia đình gặp nhiều khó khăn khi mẹ mắc bệnh tâm thần và cha bị tai nạn lao động.

Đối với gia đình ấy, đôi bàn tay của người cha từng là tài sản quý giá nhất. Nhưng một tai nạn lao động bất ngờ đã khiến các ngón tay của ông không còn nguyên vẹn. Kể từ đó, những công việc từng gắn bó với người thợ hồ suốt nhiều năm cũng dần trở nên quá sức. Những biến cố liên tiếp khiến cuộc sống gia đình Thịnh ngày càng chật vật. Không ít lần, khi nhìn cha gắng gượng mưu sinh với đôi bàn tay mang di chứng sau tai nạn, Thịnh từng nghĩ đến việc tạm gác giảng đường để đi làm phụ giúp gia đình.

Ở tuổi 19, khi nhiều bạn bè đồng trang lứa còn vô tư với những dự định tuổi trẻ, Trương Minh Thịnh đã sớm mang trên vai nỗi lo về tương lai gia đình. Chính điều đó trở thành động lực để em không ngừng nỗ lực học tập, với niềm tin rằng tấm bằng đại học sẽ là chìa khóa giúp gia đình vượt qua khó khăn.

Khi yêu thương trở thành động lực để bước tiếp

Trong Tập 3 "Hành trình Tiên Phong - Ươm Mầm Xanh", Đỗ Nhật Tân và Trương Minh Thịnh cùng tham gia thử thách thiết kế "Kệ Ươm Mầm Xanh" từ các sản phẩm ống và phụ kiện nhựa Tiền Phong. Từ những vật liệu quen thuộc, các đội thi cùng lên ý tưởng và hoàn thiện sản phẩm, tạo nên những khoảnh khắc ý nghĩa về sự sẻ chia, đồng hành và động viên nhau trên hành trình theo đuổi ước mơ.

Trong chương trình, hai sinh viên cùng người thân tham gia thử thách thiết kế "Kệ Ươm Mầm Xanh" từ các sản phẩm ống và phụ kiện nhựa Tiền Phong.

Chia sẻ về ý nghĩa chương trình, ông Lê Văn Thu, Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam cho biết, chương trình được thực hiện với mong muốn tiếp thêm động lực cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên hành trình học tập và theo đuổi ước mơ.

"Ở khu vực Tây Nam Bộ, vẫn còn rất nhiều em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn nỗ lực học tập và nuôi dưỡng những ước mơ rất đẹp. Thông qua chương trình "Hành trình Tiên Phong - Ươm Mầm Xanh", chúng tôi mong muốn tiếp thêm cho các em một niềm tin rằng luôn có những cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp sẵn sàng đồng hành trên hành trình chinh phục tri thức”, ông Lê Văn Thu chia sẻ.

Chương trình do Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam thực hiện, được phát sóng định kỳ vào lúc 19 giờ thứ Tư hằng tuần trên kênh YouTube Nhựa Tiền Phong Phía Nam.

Phương Dung