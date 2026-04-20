Dấu ấn Tân Trào - khơi dậy nội lực tri thức và khát vọng

Diễn ra trên mảnh đất Tuyên Quang tại “Thủ đô Khu giải phóng”, chương trình mang một ý nghĩa đặc biệt. Từ Tân Trào, nơi tinh thần đại đoàn kết và ý chí tự lực từng hội tụ làm nên lịch sử, hành trình hôm nay tiếp tục khơi dậy một “nội lực” khác: tri thức, khát vọng và bản lĩnh của thế hệ trẻ trong thời đại mới.

Sự gặp gỡ giữa hành trình lan tỏa tri thức và vùng đất giàu truyền thống cách mạng còn là sự cộng hưởng về tinh thần, nơi những giá trị như ý chí, khát vọng vươn lên và tinh thần phụng sự được tiếp nối theo cách gần gũi, bền bỉ.

Phát biểu tại chương trình, nhà sử học Dương Trung Quốc nhấn mạnh, tri thức là nền tảng giúp con người đi xa và bền trong cuộc đời. “Có trí lớn mới đi xa được. Thử thách, thất bại không phải điều cần né tránh, mà là môi trường để trưởng thành”, ông chia sẻ.

Theo ông, việc lựa chọn sách làm “trái tim” của hành trình là một cách tiếp cận bền vững, khi tri thức không chỉ được tiếp nhận mà còn dần hình thành tư duy, bản lĩnh và hệ giá trị cho thế hệ trẻ.

Thành công bắt đầu từ việc “giải mã” chính mình

Với Hoa hậu Ngọc Châu, hành trình chinh phục vương miện không bắt đầu từ ánh hào quang, mà từ một câu hỏi rất rõ ràng: mình muốn trở thành ai.

Cô cho biết, khát vọng đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam là để lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả là quá trình chuẩn bị phía sau.

“Tôi luôn nhìn lại bản thân một cách rất thẳng thắn: mình có gì, thiếu gì. Và yếu nhất ở đâu thì học nhiều nhất ở đó”, Ngọc Châu chia sẻ.

Từ kỹ năng giao tiếp, tư duy đến khả năng trình diễn, mọi thứ đều được cô xây dựng từng bước. “Khi đứng trước cơ hội, tôi không biết mình có đạt được hay không. Nhưng tôi biết mình phải làm đến cùng”, cô nói.

Trả lời câu hỏi của sinh viên về việc “thành công sớm hay thất bại sớm đáng sợ hơn”, Ngọc Châu cho rằng “Nguy hiểm nhất là mất niềm tin vào chính mình và đứng yên. Thành công là nền tảng để đi tiếp, còn thất bại là cơ hội để hoàn thiện bản thân”.

“Tại sao không?” - câu hỏi thay đổi cả hành trình

Hoa hậu Xuân Hạnh lại mang đến câu chuyện của những quyết định trong khoảnh khắc “mong manh”.

Có thời điểm, Xuân Hạnh phải đứng giữa lựa chọn: vào TP.HCM dự thi hay ở lại hoàn thành việc học; tiếp tục làm người mẫu để có thu nhập hay đầu tư cho một cuộc thi khi chưa đủ nguồn lực.

“Lúc đó tôi không có cả váy hay giày để đi thi hoa hậu”, cô kể lại. Nhưng điều khiến cô bước tiếp lại đến từ một câu hỏi rất đơn giản: “Tại sao không?”.

Câu hỏi ấy tiếp tục theo cô trong những bước ngoặt khác, như khi nhận một vai diễn phản diện mà đọc kịch bản cô lo ngại sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân. “Nếu không làm, mình sẽ không bao giờ biết giới hạn của mình ở đâu”, Xuân Hạnh nói.

Trong những lúc hoang mang, Xuân Hạnh tìm đến sách như một điểm tựa tinh thần. “Tôi đọc ‘Tại sao không’ và nhận ra mình không hề cô đơn. Sách giống như một người bạn, giúp tôi soi lại chính mình”.

Tri thức được trao đi - khát vọng được đánh thức

Tại chương trình, nhà đào tạo phong cách Võ Thị Xuân Trang xúc động khi nhắc đến hành trình xuyên Việt của đoàn. “Khi trực tiếp tham gia, tôi mới hiểu được sự gian nan và khát vọng phía sau chương trình. Đây không chỉ là hành trình trao sách, mà là hành trình gieo hạt tri thức”, bà chia sẻ.

Từ trải nghiệm cá nhân, bà nhấn mạnh vai trò của việc đọc: “Sách đã giúp tôi thay đổi cuộc đời. Cuốn ‘Nghĩ giàu làm giàu’ cũng cho tôi nhiều góc nhìn để khởi nghiệp thành công. Người trẻ Việt Nam có thể tự tin, chuyên nghiệp và vươn ra thế giới nếu có tri thức và khát vọng”.

Ở góc nhìn của một người trẻ, Á hậu Đỗ Cẩm Ly cho rằng, tri thức là nền tảng để không chỉ phát triển cá nhân mà còn đóng góp cho xã hội. “Hãy dám nghĩ, dám làm, dám tin vào bản thân và giữ bản sắc riêng của mình”, cô gửi gắm.

Ca sĩ Ngô Lan Hương lại mang đến một câu chuyện gần gũi về hành trình theo đuổi đam mê. Từ một cô gái cover, cô từng bước xây dựng con đường âm nhạc bằng sự kiên trì. “Hành trình cuộc đời giống như việc đọc sách - mưa dầm thấm lâu. Mỗi ngày một chút, đến một lúc bạn sẽ nhận ra mình đã đi rất xa”, cô chia sẻ.

Từ những câu chuyện được kể, một thông điệp hiện ra: mỗi hành trình đều có thể bắt đầu từ điều rất nhỏ: một cuốn sách, một quyết định, hoặc đủ dũng cảm để tự hỏi: “Tại sao không?”.

Tháng 5 tới, Hành trình từ Trái tim tiếp tục đến biển đảo Trường Sa, mang theo niềm tin khi tri thức được lan tỏa, khát vọng sẽ được đánh thức và mỗi người trẻ đều có thể viết nên hành trình vĩ đại của riêng mình.

Tô Thanh Tân