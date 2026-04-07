Trong một ngày đầy cảm hứng tại Thủ đô Hà Nội, "Hành trình từ Trái tim - Hành trình Lập chí Vĩ đại - Khởi nghiệp Kiến quốc cho 30 triệu Thanh niên Việt" đã có mặt tại Đại học Thành Đô, Học viện Hành chính và Quản trị Công.

Ảnh: Tô Thanh Tân

Không chỉ là những cuốn sách quý, chương trình còn mang đến những câu chuyện người thật việc thật về sự kiên trì, lòng dũng cảm và tinh thần không bỏ cuộc từ các nhân vật truyền cảm hứng.

Sách quý đổi đời - Nền tảng của tri thức

Mở đầu chuỗi sự kiện, "Tủ sách Nền tảng Đổi đời" với những cuốn sách quý do Chủ tịch Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ tâm huyết tuyển chọn đã được trao tặng đến sinh viên.

Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan và TS. Vương Quân Hoàng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đọc và tự học. Tri thức không chỉ là công cụ để kiếm sống mà còn là ánh sáng dẫn đường để mỗi cá nhân tìm thấy bản ngã và đóng góp cho dân tộc.

Những câu chuyện từ "trái tim" đến "trái tim"

Phần tọa đàm là nơi những cung bậc cảm xúc được đẩy lên cao nhất khi các khách mời chia sẻ về hành trình đầy thử thách của mình.

Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa chia sẻ hành trình 8 năm làm nghề và 6 lần kiên trì đi thi sắc đẹp. Miss Universe Vietnam 2023 là minh chứng cho tinh thần dấn thân của người đẹp. Cô thừa nhận mình từng đứng trước bờ vực khi đối mặt với những làn sóng chỉ trích và sự hoài nghi về bản thân.

"Đó là lúc tôi tịnh tâm lại và tự hỏi: Lý do mình bắt đầu là gì? Nếu bây giờ bỏ cuộc, mọi nỗ lực trước đó coi như đổ sông đổ biển. Tôi chọn cách trau dồi và phát triển bản thân. Với tôi, ‘không bao giờ bỏ cuộc' chính là câu nói tâm đắc nhất”, nàng hậu bày tỏ.

Nữ diễn viên Minh Trang khiến nhiều sinh viên xúc động khi kể về những ngày đầu bắt đầu từ vai quần chúng, thức dậy từ 3 giờ sáng để đi làm. Cô từng dành 2 năm thử thách bản thân trước khi định hướng du học nếu không thành công.

"Hành trình của mình thành công hay không là do mình tự ghi nhận. Con người ta sẽ sợ điều mình không làm chứ không phải sợ làm không tốt. Chúng ta có thể đi chậm, nhưng hãy đảm bảo mình đi đúng hướng”, nữ diễn viên nói.

Còn ca sĩ Bảo Trâm kể câu chuyện sau thành công rực rỡ của sản phẩm đầu tay, cô từng rơi vào trạng thái lạc lõng và áp lực khi phải cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình và nghĩ rằng, kết hôn, sinh con là một bước lùi của phụ nữ. "Tôi đã thay đổi suy nghĩ trong 2 năm trở lại đây. Phải từ bỏ tâm lý nạn nhân, chúng ta không là nạn nhân của bất kỳ vấn đề nào cả. Tôi nhận ra mình chưa thành công là vì mình chưa hành động đủ. Tôi quyết định trở thành người tự tạo dựng chỗ đứng cho chính mình”.

Thông điệp cho thế hệ Gen Z: "Dám" và "Thích nghi"

Kết thúc buổi giao lưu, các khách mời đã gửi gắm những từ khóa vàng cho hành trình tương lai của các bạn trẻ. Người đẹp Phạm Thùy Dương nhấn mạnh chữ "Dám": dám bước đi, dám thử và dám vượt qua chính mình. Trong khi đó, ca sĩ Bảo Trâm nhắn nhủ về khả năng "Thích nghi": thích nghi với hoàn cảnh nhưng vẫn phải giữ vững bản sắc và giá trị cốt lõi của bản thân.

Hoa khôi Tâm Anh Thy, một gương mặt tiêu biểu cho thế hệ trẻ năng động, cũng chia sẻ về việc lan tỏa năng lượng tích cực thông qua các hoạt động xã hội. Cô cho rằng việc tiếp xúc với những người giỏi ở nhiều lĩnh vực khác nhau đã giúp cô hiểu rằng: "Mọi người đều phải cố gắng vì mục tiêu và giấc mơ của mình".

Theo đại diện Trung Nguyên Legend, Hành trình Từ Trái tim năm 2026 không chỉ dừng lại ở hoạt động tặng sách. Đó là một diễn đàn trí tuệ, nơi những người đi trước truyền lửa cho thế hệ sau bằng sự chân thành. Như PGS.TS Trần Hữu Đức chia sẻ, mật mã thành công của các danh - vĩ nhân luôn bắt đầu từ một khát vọng lớn và một ý chí kiên cường.

Tại Thủ đô Hà Nội, hành trình đã một lần nữa khẳng định sứ mệnh: Hun đúc con đường lập chí, khởi nghiệp và kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt Nam, bắt đầu từ việc thay đổi tư duy và làm giàu tri thức ngay từ hôm nay.

Năm 2026, Hành trình Từ Trái tim khởi động từ ngày 24/3 tại TP.HCM và Buôn Ma Thuột. Sau chuỗi hoạt động kéo dài 3 ngày tại Hà Nội, từ ngày 4/4, hành trình tiếp tục đến với các bạn trẻ, học sinh, sinh viên, thanh niên, người dân và các chiến sỹ tại những tỉnh vùng núi cao xa xôi, hiểm trở, nhằm tiếp tục trao truyền tinh thần khởi nghiệp kiến quốc đến mọi miền của Tổ quốc.

Đặc biệt, dự kiến vào đầu tháng 5, hành trình sẽ tổ chức các hoạt động giao lưu, trao tặng sách quý đến các chiến sỹ, người dân đảo Trường Sa.

(Nguồn: Trung Nguyên Legend)