Ngày 28/7, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa mời làm việc đối với L.N.L. (SN 2004, trú tỉnh Ninh Bình), T.T.H. (SN 2004) và V.C.G.B. (SN 2007, cùng trú TP Hà Nội) để làm rõ hành vi đưa thông tin có nội dung xấu độc lên không gian mạng.

Công an làm việc với 3 nam thanh niên trong vụ việc. Ảnh: CACC

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện đoạn video clip do 3 người này diễn lại một cảnh trong chương trình Cầu truyền hình “Sao sáng dẫn đường - hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ”.

Tuy nhiên, thay vì giữ thái độ nghiêm túc, trân trọng, 3 người lại liên tục cợt nhả, thiếu tôn trọng đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, kèm theo những câu từ không phù hợp.

Đáng chú ý, đoạn clip được đăng tải vào đúng Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, khiến dư luận xã hội vô cùng bức xúc, phản ứng gay gắt và lên án mạnh mẽ.

Ngay khi phát hiện thông tin, lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh, làm rõ danh tính của 3 người trong clip và mời lên làm việc.

Tại cơ quan công an, cả 3 thừa nhận trong lúc chuẩn bị lễ hầu đồng đã ngẫu hứng diễn và quay clip mà không có kịch bản trước. Sau đó, L. đăng tải lên tài khoản mạng xã hội cá nhân với mục đích cho bạn bè xem, hoàn toàn không có ý xúc phạm đến chương trình hay các anh hùng, liệt sĩ.

Sau khi đăng tải, nhận thức được hành vi vi phạm của mình, cả 3 đã tự động xóa bỏ video.

Hiện Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.