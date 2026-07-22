Chia sẻ với VietNamNet, nghệ sĩ Bình Tinh cho biết đã nộp đơn tố giác đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM vì cho rằng bị 1 số cá nhân vu khống.

Theo Bình Tinh, việc quyết định gửi đơn tố giác là lựa chọn không dễ dàng. Nghệ sĩ đã nhiều lần giữ im lặng, mong sự việc sớm lắng xuống, song các thông tin tiêu cực vẫn tiếp tục xuất hiện với tần suất dày đặc, thậm chí lan truyền sang nhiều nền tảng mạng xã hội.

Nghệ sĩ Bình Tinh nộp đơn tố giác lên công an vì cho rằng bị xúc phạm.

Từ tháng 4, một số cá nhân đã sử dụng các nền tảng mạng xã hội để đăng tải nhiều bài viết, video với nội dung mà Bình Tinh cho là “bịa đặt, vu khống” như: Bình Tinh là “tiểu tam”, “lừa đảo”, “nghệ sĩ bệnh hoạn, dơ bẩn”…

Họ còn kêu gọi 1 số nhóm người khác tiếp tục chia sẻ và tấn công Bình Tinh trên không gian mạng. Một số bình luận xúc phạm cả Đoàn hát Huỳnh Long do cô quản lý và giới nghệ sĩ nói chung.

"Hậu quả từ những lời miệt thị, vu khống trên khiến tôi mất hết uy tín, bị mọi người xa lánh, sống trong lo lắng tủi nhục", cô cho hay.

Nghệ sĩ thời gian qua vẫn cố gắng duy trì hoạt động biểu diễn, song áp lực từ những thông tin thất thiệt khiến tinh thần cô nhiều lúc suy sụp. Có thời điểm nghệ sĩ rơi vào tình trạng suy nhược cơ thể, ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống nặng nề.

Vụ việc khiến nữ nghệ sĩ stress, ảnh hưởng đến danh dự cá nhân và công việc, đời sống.

"Tôi chọn nhờ pháp luật can thiệp vì không muốn tình trạng vu khống, bôi nhọ tiếp diễn. Tôi không chỉ bảo vệ danh dự của bản thân mà còn muốn bảo vệ uy tín của Đoàn hát Huỳnh Long, những người thân và đồng nghiệp vô tình bị ảnh hưởng", cô chia sẻ.

Hồ sơ được Bình Tinh gửi cơ quan công an bao gồm một file gồm nhiều trang tài liệu, vi bằng và chứng cứ liên quan đến các bài đăng, bình luận và nội dung livestream...

Nghệ sĩ mong muốn cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật nếu có vi phạm. Cô hy vọng kết quả xác minh sẽ giúp trả lại sự thật, hạn chế tình trạng lợi dụng mạng xã hội để xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.

Sau khi xem xét, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra thông báo tiếp nhận "Tố giác về tội phạm" và đang giải quyết.

Bình Tinh được NSƯT Vũ Linh dạy ca diễn

Ảnh, clip: NVCC