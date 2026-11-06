Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2026, Happy Money trao 29 suất quà tới các gia đình có con mắc chứng bại não đang lưu trú tại Mái ấm Gia đình siêu nhân, tiếp thêm động lực cho những người mẹ trên hành trình chăm sóc con.

Điểm tựa ấm áp giữa hành trình nhiều gian khó

Với những người mẹ có con không may mắc chứng bại não, hàn trình chăm sóc con đòi hỏi sự kiên trì, nghị lực và nhiều hy sinh thầm lặng. Từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước, các gia đình đưa con về Hà Nội thăm khám, điều trị với hy vọng cải thiện sức khỏe, giúp con có thêm cơ hội phục hồi.

Trên hành trình ấy, Mái ấm Gia đình siêu nhân thuộc Hội Gia đình trẻ bại não Việt Nam (CPFAV) trở thành nơi lưu trú miễn phí, giúp các gia đình ở xa có chỗ nghỉ ngơi trong thời gian đưa con đi điều trị, đồng thời giảm bớt một phần gánh nặng chi phí sinh hoạt.

Thấu hiểu những khó khăn đó, trong chuyến thăm ngày 20/10, đại diện Ban lãnh đạo cùng tập thể cán bộ nhân viên Happy Money đã trực tiếp gặp gỡ, thăm hỏi và trao 29 suất quà gồm các nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt hằng ngày tới các bà, các mẹ có con mắc chứng bại não đang lưu trú tại Mái ấm.

Món quà không chỉ hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày mà còn là lời khích lệ tinh thần chân thành, mang đến không khí ấm áp cho các bà, các mẹ nhân ngày lễ đặc biệt.

Đại diện Happy Money trao quà cho các gia đình tại Mái ấm Gia đình Siêu nhân.

Bền bỉ với các hoạt động vì cộng đồng

Chương trình tại Mái ấm Gia đình siêu nhân là một trong những hoạt động thể hiện định hướng phát triển gắn với trách nhiệm xã hội (CSR) của Happy Money.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp duy trì các chương trình hướng tới cộng đồng, quan tâm tới những hoàn cảnh cần được hỗ trợ và tạo thêm cơ hội phát triển cho thế hệ trẻ.

Trong lĩnh vực giáo dục, năm 2025, Happy Money trao 10 suất học bổng với tổng trị giá 50 triệu đồng cho sinh viên vượt khó thuộc Khoa Tài chính - Học viện Ngân hàng. Năm 2026, Happy Money tiếp tục trao 6 suất học bổng với tổng giá trị 30 triệu đồng. Doanh nghiệp cũng đồng hành cùng cuộc thi học thuật “Bản lĩnh Nhà đầu tư”, góp phần tạo môi trường để sinh viên trau dồi kiến thức và kỹ năng thực tế.

Toạ đàm hướng nghiệp - Học viện Ngân hàng

Bên cạnh các chương trình quy mô doanh nghiệp, tinh thần sẻ chia còn lan tỏa tích cực trong nội bộ khi tập thể cán bộ nhân viên Happy Money thường xuyên chủ động hưởng ứng các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, tiêu biểu là phong trào hiến máu nhân đạo.

Từ các chương trình hỗ trợ giáo dục đến hoạt động chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn, Happy Money khẳng định thông điệp xuyên suốt: không chỉ là đối tác tài chính tin cậy của khách hàng mà doanh nghiệp còn coi việc thực hiện trách nhiệm xã hội và sẻ chia với cộng đồng là sứ mệnh gắn liền với sự phát triển lâu dài.

Đại diện Happy Money trao tặng quà hỗ trợ người dân trong giai đoạn dịch Covid 19

Chuyến thăm Mái ấm Gia đình siêu nhân dịp 20/10 tiếp tục nối dài những hoạt động sẻ chia ấy. Với các gia đình đang ngày ngày nỗ lực chăm sóc con, sự hỗ trợ kịp thời cùng những lời động viên chân thành có thể trở thành nguồn khích lệ tinh thần trên hành trình còn nhiều thử thách.

Thông qua chương trình, Happy Money gửi gắm thông điệp về sự quan tâm, lòng nhân ái và tinh thần tương thân tương ái, đồng thời khẳng định định hướng phát triển gắn với trách nhiệm đối với cộng đồng.

(Nguồn: Happy Money)