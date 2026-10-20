Từ bó hoa các con cặm cụi làm cả đêm, bài thơ đầu tay tặng mẹ đến giỏ trứng gà, gia vị gửi cô giáo,... những món quà 20/10 giản dị mà tình cảm khiến nhiều người bất ngờ, xúc động.

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, bên cạnh hoa tươi hay những món quà quen thuộc, nhiều gia đình chọn cách bày tỏ yêu thương bằng quà tự làm, lời chúc viết tay hay những vật dụng thiết thực. Có món quà khiến người nhận vừa buồn cười vừa thương, có dòng chữ khiến mẹ đợi con đi học mới... dám bật khóc.

Con thức cả đêm làm hoa, mẹ lặng người trước bài thơ đầu tay

Chia sẻ trên Facebook, chị Phan Hằng Ny (ở Bạc Liêu) khoe 2 bó hoa bằng giấy và kẽm nhung nhận được từ các con nhân dịp 20/10.

Để chuẩn bị món quà tặng mẹ, Nhã Băng (16 tuổi) và Trọng Nhân (14 tuổi) bí mật mua nguyên liệu, cặm cụi làm cả đêm. Cùng với hoa, hai chị em không quên chúc mẹ vui vẻ, hạnh phúc.

“Khi nhận quà, tôi vừa buồn cười, vừa thương. Đây là 2 bó hoa có một không hai trên đời”, chị Ny kể.

Các con chị Hằng Ny cặm cụi làm cả đêm để tặng mẹ nhân ngày 20/10. Ảnh: NVCC

Nếu chị Ny bất ngờ trước thành quả một đêm của 2 con, chị Vân Nguyễn (ở Hà Nội) lại nghẹn ngào khi đọc bài thơ đầu tay con trai Phạm Bảo Nam (13 tuổi) viết tặng.

“Mẹ vất vả trăm bề/ Lo cho con từng bữa/ Nếp nhăn in khoé mắt/ Tóc bạc thêm mấy sợi”, những câu thơ mộc mạc khiến người mẹ xúc động khi nhận ra con đã biết để ý, quan tâm đến nỗi vất vả của mẹ.

Cùng bài thơ, Nam còn tặng mẹ chiếc bờm tóc do con tự chọn, dùng tiền tiết kiệm để mua. Theo chị Vân, con thấy mẹ thường bị ướt tóc khi rửa mặt nên nghĩ đến món quà này.

Bài thơ đầu tay của con trai bày tỏ lòng biết ơn và tình yêu với mẹ. Ảnh: NVCC

“Con bẽn lẽn bảo đây là lần đầu tiên làm thơ. Tôi phải đợi con đi học mới dám bật khóc ngon lành. Con lớn khôn, biết thương mẹ, đấy là món quà quý giá nhất mà tôi được nhận”, chị nói.

Với chị Hà Ori (ở Thái Bình), món quà đặc biệt năm nay là tình cảm của con gái Nguyễn Ngọc Lâm Anh (8 tuổi). Trong thiệp, Lâm Anh cảm ơn mẹ đã vất vả nuôi mình khôn lớn, chăm sóc từ những ngày thơ bé đến những lần bị ốm. Cô bé chúc mẹ luôn vui vẻ, hạnh phúc và bày tỏ tình yêu dành cho mẹ.

“Cả hai con gái đều rất tình cảm. Cháu lớn 12 tuổi, dậy sớm để nhắn chúc mừng và cảm ơn mẹ. Cháu thứ hai viết thiệp tặng mẹ”, chị Hà kể. Với chị, có các con ở bên đồng hành, yêu thương là điều luôn khiến mình biết ơn. Những lời nhắn, tấm thiệp dịp 20/10 cũng giúp người mẹ cảm nhận rõ hơn tình cảm của các con.

Con gái viết thiệp chúc mừng 20/10, bày tỏ lòng biết ơn nỗi vất vả của mẹ. Ảnh: NVCC

Giỏ trứng gà, gia vị thay lời chúc gửi mẹ, cô giáo

Từ niềm vui nhận quà của con, nhiều bà mẹ cũng cùng con chuẩn bị quà gửi tới cô giáo trong ngày 20/10. Những món đồ quen thuộc trong bếp như trứng gà, nước mắm, hạt nêm được xếp thành giỏ, thêm hoa trang trí để trở thành món quà vừa đẹp mắt, vừa hữu dụng.

Chị Trà My cho biết, gia đình chị kinh doanh tạp hóa. Tình cờ thấy mẫu giỏ gia vị trên mạng, chị đã thử làm theo để tặng mẹ, đồng thời bán cho khách có nhu cầu mua quà.

“Giỏ gia vị có mức giá vừa phải, người nhận có thể sử dụng trong sinh hoạt hằng ngày. Khi đăng lên mạng, mọi người đều rất thích, hỏi cách làm theo", chị nói.

Mỗi giỏ gồm hạt nêm, nước mắm, tương ớt… có giá khoảng 300.000 đồng. Ảnh: NVCC

Cũng chọn món quà thiết thực, chị Phạm Quỳnh Tâm chuẩn bị giỏ trứng gà cho con mang tặng cô giáo. Giỏ quà sau đó thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Chị Tâm chia sẻ, trứng do gà nhà nuôi rất thơm ngon. Để hoàn thiện món quà, chị đã mua thêm giỏ và hoa trang trí, kỳ công làm trong nhiều giờ đồng hồ. Theo lời chị, khi nhận giỏ trứng, các cô giáo vô cùng bất ngờ, vui vẻ.

Giỏ quà độc đáo của chị Phạm Quỳnh Tâm khiến các cô giáo của con hết sức bất ngờ. Ảnh: NVCC

Bó hoa tự làm, chiếc bờm giúp mẹ khỏi ướt tóc hay giỏ trứng gửi cô giáo... dù hình thức khác nhau nhưng đều được chuẩn bị từ sự tận tâm. Với những người mẹ, niềm vui lớn nhất trong ngày 20/10 chính là nhận ra con đã lớn, biết nghĩ và biết thương.