Ngày 29/8, TAND TP Đà Nẵng xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Văn Thành (SN 1979, trú Hội An, Quảng Nam cũ) 1 năm 6 tháng tù về tội “Trốn thuế” và 13 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Tổng hợp hình phạt, Thành phải chấp hành 14 năm 6 tháng tù.

Theo cáo trạng, năm 2018, Thành môi giới cho bà Trương Thị Kim X. mua một thửa đất ở xã Bình Dương (Thăng Bình, Quảng Nam cũ) với giá 8,5 tỷ đồng. Sau khi nhận 8,3 tỷ đồng tiền đặt cọc, Thành chỉ chuyển hơn 6,8 tỷ đồng cho chủ đất, còn giữ lại phần còn lại.

Lợi dụng việc diện tích đất tăng thêm và giá đất biến động, Thành tự ý bán thửa đất này cho người khác với giá 21 tỷ đồng, không thông báo cho bà X. và các chủ đất liên quan.

Bị cáo Thành tại phiên tòa.

Sau khi bị phát hiện, Thành chỉ trả lại 6 tỷ đồng, còn chiếm đoạt 2,3 tỷ đồng. Ngoài ra, trong hợp đồng chuyển nhượng với ông T., Thành khai giá trị chỉ 460 triệu đồng để trốn thuế, gây thất thoát ngân sách hơn 410 triệu đồng.

HĐXX nhận định bị cáo có kinh nghiệm kinh doanh, hiểu rõ quy định pháp luật nhưng vẫn cố tình vi phạm, gây hậu quả nghiêm trọng nên cần xử lý nghiêm để răn đe.