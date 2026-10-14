HB Land đồng hành cùng nhà phát triển Phát Đạt trong vai trò đối tác phân phối chính thức dự án Q'Terra Quy Nhơn - tổ hợp căn hộ du lịch cao tầng sở hữu vị trí đắc địa ngay trung tâm thành phố biển.

Ngày 02/10/2026, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt đã tổ chức sự kiện Kick-off dự án Q'Terra Quy Nhơn với chủ đề “The Icon of Wild Luxury”, đánh dấu bước khởi động quan trọng trong hành trình giới thiệu dự án đến thị trường và các nhà đầu tư trên toàn quốc.

Sự kiện quy tụ đông đảo đối tác, đơn vị phân phối và đội ngũ kinh doanh bất động sản, đồng thời ghi dấu việc Phát Đạt công bố hợp tác với hệ thống 48 đại lý phân phối, hướng tới mở rộng mạng lưới tiếp cận khách hàng tại nhiều thị trường trọng điểm.

Trong chiến lược phát triển và phân phối dự án, HB Land đồng hành với vai trò đối tác phân phối chính thức dự án Q'Terra Quy Nhơn, góp phần đưa dòng sản phẩm căn hộ du lịch cao cấp đến gần hơn với khách hàng có nhu cầu sở hữu bất động sản nghỉ dưỡng và nhà đầu tư quan tâm đến thị trường Quy Nhơn.

HB Land - Đối tác phân phối chính thức Q’Terra Quy Nhơn.

Sự hợp tác tiếp tục thể hiện định hướng của HB Land trong việc lựa chọn những dự án có vị trí chiến lược, sản phẩm khác biệt và tiềm năng phát triển dài hạn, đồng thời nâng cao chất lượng tư vấn, mang đến giải pháp sở hữu bất động sản phù hợp cho từng nhóm khách hàng.

Biểu tượng Wild Luxury mới giữa trung tâm thành phố biển

Tọa lạc tại số 01 Ngô Mây, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai, Q'Terra Quy Nhơn sở hữu một trong những lợi thế nổi bật của bất động sản nghỉ dưỡng: vị trí ngay trung tâm đô thị biển, trực diện Quảng trường Nguyễn Tất Thành và dải biển Quy Nhơn. Dự án nằm tại giao điểm của năm trục đường quan trọng gồm Ngô Mây, Nguyễn Tất Thành, An Dương Vương, Xuân Diệu và Diên Hồng, kết nối thuận tiện với hệ thống thương mại, ẩm thực, giải trí và các điểm du lịch nổi tiếng của địa phương.

Vị trí đắt giá tại khu vực trung tâm Quy Nhơn.

Trong bối cảnh quỹ đất có vị trí đẹp tại khu vực trung tâm ven biển ngày càng hạn chế, Q'Terra Quy Nhơn được chú ý nhờ lợi thế vừa tiếp cận không gian biển, vừa thừa hưởng hệ sinh thái dịch vụ đô thị đã hình thành.

Được phát triển bởi Phát Đạt, Q'Terra có quy mô 39 tầng gồm các sản phẩm căn hộ du lịch, diện tích từ 32 - 77,6 m², đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách cá nhân, cặp đôi, gia đình và nhóm khách nghỉ dưỡng. Điểm nhấn của dự án nằm ở phong cách kiến trúc Wild Luxury, lấy cảm hứng từ văn hóa Chăm Pa, kết hợp sắc đất nung Terracotta với ngôn ngữ thiết kế đương đại, hướng đến kiến tạo một công trình mang bản sắc riêng giữa lòng Quy Nhơn.

Trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp với các dịch vụ tiện nghi khác biệt tại Quy Nhơn. Ảnh phối cảnh

Không chỉ chú trọng kiến trúc, Q'Terra Quy Nhơn còn hướng đến trải nghiệm nghỉ dưỡng với hệ tiện ích được quy hoạch như hồ bơi vô cực panorama, Onsen, Sauna, Sky Garden 360° và Sky Lounge. Những không gian này góp phần đáp ứng xu hướng nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe, thư giãn và tận hưởng cảnh quan ngay tại nơi lưu trú.

Dưới góc độ đầu tư, Q'Terra Quy Nhơn sở hữu những yếu tố đáng quan tâm từ vị trí trung tâm, cơ cấu sản phẩm linh hoạt đến khả năng tiếp cận nhu cầu lưu trú du lịch. Đặc biệt, dòng căn hộ Studio diện tích 32 - 38 m² phù hợp với nhóm khách du lịch ngắn ngày, trong khi căn hai phòng ngủ hướng đến gia đình và nhóm bạn. Sự đa dạng này tạo điều kiện để chủ sở hữu cân nhắc phương án sử dụng nghỉ dưỡng kết hợp khai thác cho thuê, tùy theo nhu cầu và điều kiện vận hành thực tế.

Với sự kết hợp giữa vị trí trung tâm mặt biển, kiến trúc giàu bản sắc và định hướng dịch vụ lưu trú chất lượng, dự án Q'Terra Quy Nhơn được kỳ vọng trở thành một dấu ấn kiến trúc mới, đồng thời bổ sung lựa chọn bất động sản nghỉ dưỡng tại thành phố biển Quy Nhơn.

HB Land đồng hành đưa Q'Terra Quy Nhơn đến gần hơn với khách hàng và nhà đầu tư

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang ngày càng chú trọng đến giá trị sử dụng thực tế và tính hiệu quả của sản phẩm, những dự án có vị trí thuận tiện, thiết kế khác biệt và khả năng đáp ứng nhu cầu lưu trú được kỳ vọng tiếp tục thu hút sự quan tâm của khách hàng.

Sở hữu vị trí ngay trung tâm Quy Nhơn, Q'Terra Quy Nhơn mở ra lựa chọn cho những khách hàng mong muốn sở hữu không gian nghỉ dưỡng riêng tại thành phố biển, đồng thời tìm kiếm cơ hội khai thác lưu trú khi không sử dụng.

Đặc biệt, với cơ cấu sản phẩm đa dạng, dự án hướng đến nhiều nhóm khách hàng, từ nhà đầu tư quan tâm dòng căn hộ Studio có diện tích tối ưu đến các gia đình tìm kiếm không gian nghỉ dưỡng rộng rãi hơn.

HB Land cam kết đồng hành cùng khách hàng.

Việc hợp tác phân phối Q'Terra Quy Nhơn không chỉ góp phần mở rộng danh mục sản phẩm của HB Land mà còn thể hiện quyết tâm nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển bền vững của doanh nghiệp trên thị trường bất động sản.

Sự kết hợp giữa năng lực phát triển dự án của Phát Đạt, định vị sản phẩm khác biệt của Q'Terra Quy Nhơn cùng kinh nghiệm tư vấn và phân phối của HB Land được kỳ vọng mang đến thêm những lựa chọn giá trị cho khách hàng và nhà đầu tư tại thị trường bất động sản biển Quy Nhơn trong tương lai.

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HB LAND Hotline: 093.153.3838 Địa chỉ: 50 Trần Lựu, phường Bình Trưng, TP. HCM Website: https://hbland.com.vn/

Phuơng Dung