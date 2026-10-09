Đối với khu vực có bản đồ địa chính số và cơ sở dữ liệu giá đất, Bộ NN&MT cho rằng cần xây dựng bảng giá đến từng thửa đất trên cơ sở vùng giá trị và thửa đất chuẩn.

Trong báo cáo mới đây gửi Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) đã cập nhật dự báo diễn biến giá và kiến nghị đối với công tác quản lý, điều hành giá đất các tháng còn lại của năm 2026.

Theo Bộ NN&MT, 34/34 tỉnh đã ban hành bảng giá đất áp dụng từ ngày 1/1/2026.

Điều này khiến mặt bằng giá đất được dự báo sẽ có sự biến động lớn. Mức độ điều chỉnh sẽ khác nhau giữa các địa phương, qua đó tác động đến thị trường bất động sản, đặc biệt là mặt bằng giá.

Tuy nhiên, Bộ NN&MT cho rằng khi Nghị quyết số 254/2025/QH15 và Nghị định số 49/2026/NĐ-CP có hiệu lực, vai trò kiểm soát giá đất của Nhà nước sẽ được tăng cường. Qua đó, dự báo giá đất sẽ không bị chạy theo biến động của thị trường.

Về công tác quản lý, điều hành giá đất, Bộ NN&MT kiến nghị tiếp tục triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện quyết liệt các giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Cùng với đó, tham mưu tổ chức triển khai có hiệu quả Kết luận số 77-KL/TW ngày 2/5/2024 của Bộ Chính trị về Đề án kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố.

Thời gian tới, nhiều địa phương sẽ ban hành bảng giá đất mới theo Luật Đất đai 2024. Ảnh: Thạch Thảo

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải chỉ đạo rà soát giá đất khi áp dụng bảng giá đất phục vụ công tác quản lý đất đai.

Theo Bộ NN&MT, các quy định của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đấu thầu, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn và một số luật khác có các nội dung liên quan đến nhau và tác động đến sự tăng giảm giá nhà đất.

Do đó, cần tiếp tục rà soát để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, khả thi; đồng thời đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện cho doanh nghiệp triển khai dự án và người dân có nhu cầu thực tiếp cận nhà ở.

Ngoài ra, cần mở rộng phạm vi, đối tượng áp dụng bảng giá đất, thu hẹp các trường hợp phải xác định giá đất cụ thể và làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan trong quá trình xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Bộ cũng kiến nghị tăng cường công khai, minh bạch trong đấu giá quyền sử dụng đất. Các địa phương phải công khai quy hoạch, rà soát đối tượng đủ điều kiện tham gia đấu giá và bổ sung việc công khai các trường hợp bỏ cọc trong phương án, quy chế đấu giá. Qua đó, hạn chế tình trạng lợi dụng đấu giá đất để trục lợi, thổi giá, gây nhiễu loạn thị trường bất động sản.

Song song đó, đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, cơ sở dữ liệu quốc gia về giá. Các cơ sở dữ liệu này cần được kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu liên quan đến thị trường nhà đất.

Đối với khu vực có bản đồ địa chính số và cơ sở dữ liệu giá đất, Bộ NN&MT cho rằng cần xây dựng bảng giá đến từng thửa đất trên cơ sở vùng giá trị và thửa đất chuẩn. Trong quá trình thực hiện, cần phân tích, đánh giá tác động và xây dựng lộ trình phù hợp với từng khu vực, vị trí và loại đất.

Bộ NN&MT cũng kiến nghị tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý các trường hợp cố ý gây khó khăn, làm chậm tiến độ triển khai các dự án nhà ở, trốn thuế, kê khai không đúng thực tế chuyển nhượng nhà đất và vi phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất.

Ngoài ra, cần tăng cường thanh tra, kiểm tra việc giải quyết thủ tục xác định giá đất cho các dự án bất động sản.